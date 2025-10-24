Karlmaður ætlar að slá met Bonnie Blue – „Get ég tekið þá alla?“

Umdeilda klámstjarnan Bonnie Blue sló heimsmetið í janúar 2025 og stundaði kynlíf með 1057 karlmönnum á tólf klukkustundum.
Drake Von sagðist ætla að slá metið með því að stunda kynlíf með þúsund karlmönnum, en ekki er beint vitað hvernig hann ætlar að slá það þar sem met Bonnie er 1057 menn.
En Drake Von hefur gefið þessari „áskorun“ nafnið „1000 bottoms vs. One Top,“ sem þýðir að hann er „top“ meðan karlmennirnir þúsund eru „bottoms.“
@drakevonxIt’s finally happening! Beating Bonnie blue, can I take them all?
♬ Shake It To The Max (FLY) (Remix) – MOLIY & Skillibeng & Shenseea
Drake Von tilkynnti þetta í myndbandið á TikTok. „Þetta er loksins að gerast. Ég ætla að sigra Bonnie Blue, get ég tekið þá alla?“
Netverjar hafa ekki mikla trú á Drake Von. „Hann mun endast í tíu mínútur,“ sagði einn.
„Hefurðu reiknað þetta? Ef þú eyðir þremur mínútum með hverjum þá eru þetta samt tveir dagar og tveir klukkutímar stanslaust með standpínu, í alvöru?“