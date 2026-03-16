Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við

Mánudaginn 16. mars 2026 08:30

Breski heimildarmyndagerðarmaðurinn Louis Theroux hefur komið víða við á ferli sínum í sjónvarpi, gert heimildarmyndir um undarleg viðfangsefni og tekið viðtöl við marga skrautlega einstaklinga.

Theroux er nú kominn aftur með athyglisverða heimildarmynd sem sýnd er á Netflix, Inside The Manosphere, sem fjallar einkum um áhrifavalda sem fjalla um karlmennsku, kynjahlutverk og samfélagsstöðu karla.

Í tilefni af frumsýningu myndarinnar ræddi Theroux við LAD Bible þar sem hann er meðal annars spurður að því hver sé „versta manneskjan“ sem hann hefur rætt við.

Theroux segir að einn beri höfuð og herðar yfir aðra en það er sjónvarpsmaðurinn alræmdi Jimmy Savile. Hann naut gífurlega vinsælda í Bretlandi áratugum saman en eftir dauða hans árið 2011 kom skuggaleg fortíð hans upp á yfirborðið. Hann hafði misnotað hundruð einstaklinga áratugum saman og voru fórnarlömbin bæði börn og fullorðnir einstaklingar.

Theroux, sem hefur byggt upp orðspor sitt með því að kafa djúpt í umdeild samfélagsmál og kynna sér jaðarhópa og öfgafulla einstaklinga, gerði fyrst heimildarmynd um Savile árið 2000. Þá voru kynferðisbrot Savile ekki komin í umræðuna.

„Hugurinn minn leitar gjarnan til Jimmy Savile,” segir Theroux og bætir við að hann hafi upplifað undarlega togstreitu eftir að umræðan um brot Savile komu upp á yfirborðið. Hann fylgdi þessu eftir í annarri heimildarmynd um Savile árið 2016 þar sem hann rifjaði upp fyrir samskipti sín við Savile.

Hann hefur ítrekað lýst yfir sektarkennd vegna þess að hafa, eftir tökur á fyrri myndinni, farið að líta á Savile á vingjarnlegri hátt í óformlegum samskiptum. „Þegar síðan kom í ljós að hann hafði misnotað og ráðist á karla og konur, drengi og stúlkur, snerist hugurinn strax að þeirri tilfinningu að ég hefði leyft mér að hugsa til hans á þann hátt.“

Hann hefur einnig sagst óska þess að hafa gengið harðar fram gagnvart Savile á sínum tíma, spyrja harðari spurninga og reynt á einhvern hátt að draga hann til ábyrgðar.

