Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör

Mánudaginn 2. mars 2026 10:30

Miklar umræður hafa spunnist á Facebook-síðunni Hollvinir Ríkisútvarpsins eftir að greint var frá því að útvarpsþáttur Sölku Sólar Eyfeld hefði verið tekinn af dagskrá Rásar 2.

Salka Sól tilkynnti á Facebook-síðu sinni í gærmorgun að síðasti þátturinn hennar væri farinn í loftið.

„Það er búið að vera svo gaman og gefandi að vera með ykkur fyrst á laugardags- og síðan sunnudagsmorgnum síðustu tæplega 6 árin. Ég hefði svo innilega viljað halda áfram að vakna með ykkur um helgar en ákvörðunin um að þættinum yrði ekki framhaldið á dagskrá Rásar 2 var ekki mín. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir öll skilaboðin og hlýleg orð í gegnum tíðina.”

Það var Edda Björgvinsdóttir leikkona sem hóf umræðuna á hollvinasíðu RÚV með eftirfarandi innleggi.

„Er einhver haldbær skýring á því að einn vandaðasti tónlistarþáttur Rásar tvö er tekinn af dagskrá? Það er heilmikið af rusl tónlistarþáttum sem fá áfram pláss hjá RÚV og það væri virkilega áhugavert að heyra hvað það var sem stjórnendum hugnaðist ekki við sérlega vönduð vinnubrögð Sölku.“

Þó að Edda hafi ekki fengið svar við spurningu sinni tóku margir undir með henni og furðuðu sig á ákvörðuninni.

„Ég mun sakna Sölku Sólar, góðir þættir og skemmtilegt lagaval,“ sagði til dæmis í einni athugasemd og fleiri tóku í svipaðan streng.

„Frekar skrítin ákvörðun hjá RÚV.“

„Skil þetta ekki.“

„Þetta er stó undarlegt, því þetta er virkilega góður þáttur.“

„Gjörsamlega galið.“

„Af hverju í ósköpunum er þessi þáttur tekinn af dagskrá? Salka Sól velur lög sem flestum líkar.“

„Þetta er fullkomlega óskiljanleg ákvörðun.“

