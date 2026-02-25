fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

Leikkonan opnar sig um sorglegar vendingar í baráttu hennar við MS-sjúkdóminn

Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 10:46

Leikkonan Christina Applegate glímir við MS-sjúkdóminn (e. multiple sclerosis) sem er langvinnur sjúkdómur í miðtaugakerfi þar sem truflun verður á taugaboðum á milli heila og líkama. Einkennin eru breytileg milli einstaklinga en engin lækning er til þó svo að nútímameðferðir geti hægt að framvindu sjúkdómsins.

Applegate greindist árið 2021 en hún var þá í kringum fimmtugt og hafa sjúkdómseinkenni hennar versnað hratt undanfarin ár. Hún greinir nú frá því í samtali við People að hún sé að mestu rúmliggjandi vegna verkja.

Leikkonan segist ekkert vilja frekar en að geta verið til staðar fyrir 15 ára dóttur sína, Sadie, svo leikkonan harkar af sér verkina til að geta skutlað henni í skólann og svo sótt hana að skóladeginum loknum.

„Ég segi við sjálfa mig: Þú þarft bara að koma henni þangað öruggri og svo koma þér heim svo þú getir skriðið aftur upp í rúm. Og það geri ég.“

Leikkonan er nú að gefa út endurminningar sínar, You With the Sad Eyes, þar sem hún opnar sig um lífið, ferilinn, ofbeldissambönd, foreldrahlutverkið og reynslu hennar af brjóstakrabbameini og MS.

Leikkonan var aðeins barn þegar hún upplifði sín fyrstu áföll. Móðir hennar, leikkonan Nancy Priddy, glímdi við heróínfíkn og hleypti ofbeldisfullum mönnum inn á heimilið sem beittu mæðgurnar báðar ofbeldi.

„Ég held að ég hafi verið í mínum verstu aðstæðum á aldrinum 3-7 ára, en það var eitthvað svona í gangi á öllum heimilunum í hverfinu. Einstæðar mæður, menn sem komu og fóru, fíkniefni. Það er alltaf gaman að sjá mömmu sína grenjandi á gólfinu á meðan maður er vanræktur.“

Applegate segir að uppeldið hafi orðið til þess að hún sjálf leitaði í ástarsambönd við ónytjunga og fíkla.

„Mamma sagði alltaf: Ég hef aldrei hitt fíkil sem mér líkaði ekki við. Og þannig rúllaði ég eiginlega líka. Ég var aldrei með manni sem var með alvöru vinnu, ég var alltaf með þessum vænbrotnu fuglum sem ég vildi bjarga. Ég trúði alltaf að ég gæti það, en veistu hvað? Maður getur það ekki. Vonandi getur einhver dregið lærdóm af þessu.“

Applegate segir að bók hennar fjalli um litla stúlku með sorgmædd augu sem óx úr grasi og varð Christina Applegate.

„Og hún er enn með þessi sorgmæddu augu. En hún er sterkari, öðruvísi og þrautseigari manneskja. Og það er svona kjarninn í minni sögu.“

