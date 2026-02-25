fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 21:30

Bandaríkjamenn eiga margir hverjir erfitt með nekt. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandarísk kona sem er á leiðinni í ferðalag til Íslands óttast að senda unglings son sinn einan og allsberan í sturtuklefa á Íslandi. Allt annað viðhorf til nektar hér hérna en í heimalandi hennar.

„Ég mun ferðast einsömul með þrettán ára son minn. Ég var að frétta af þeim sið að fólk fari saman nakið í sturtu hérna,“ segir konan í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit.

Hefur hún af þessu miklar áhyggjur og spyr ráða. Hvort aðrar einstæðar mæður með syni hafi ferðast til Íslands og hvernig þær hafi ráðlagt þeim að takast á við þessar aðstæður.

„Vitaskuld mun hann þurfa að fara þangað inn sjálfur,“ segir konan. „Hann er mjög sjálfsmeðvitaður um nekt. Ég geri mér grein fyrir að líklega er það ég sem á erfitt með þetta en mér líður ekkert allt of vel með að senda hann einan í sturtuklefann.“

Hafa skapast töluverðar umræður um færsluna. Er konunni meðal annars bent á að margar sundlaugar og lón bjóða upp á einkaklefa. Einnig að það sé lítið mál fyrir flesta að fara í opinn sturtuklefa.

„Það verður allt í lagi með hann. Þetta er ósköp venjuleg búningsklefastemning. Menn og strákar á öllum aldri sturta sig saman mjög hratt, enginn starir, enginn talar saman, allir gera sitt og halda áfram,“ segir einn. „Þetta kann að virðast sjokkerandi fyrir Bandaríkjamann en menningarlega er þetta mjög venjulegt hérna. Það er starfsfólk þarna, þetta er fyrir alla og er mjög öruggt.“

„Hér á Íslandi er fólk gert að fara í sturtu fyrir sundið af hreinlætisástæðum. Þetta snýst ekki um nektina sjálfa. Þetta er mjög eðlilegt hérna og ekki eitthvað sem fólk pælir mikið í,“ segir annar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Leikkonan opnar sig um sorglegar vendingar í baráttu hennar við MS-sjúkdóminn
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Húslestur með Sunnu Dís

Mest lesið

Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Orðið á götunni: Líttu þér nær, Sólveig Anna
Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi

Nýlegt

Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Ætlar að heiðra ungan dreng sem berst við krabbamein með nýju fagni
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Stjórnarmaður Barcelona með áhugaverð ummæli um Erling Haaland
Mál er varðar meinta nauðgun gegn barni fer ekki fyrir dóm
Þurfa ekki að taka saman og afhenda tölur um dauðsföll
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Prófessor í HÍ líkir áhyggjum af slaufun við siðfár
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum

Hélt fram hjá kærastanum og stendur nú frammi fyrir stóru vandamáli

Hélt fram hjá kærastanum og stendur nú frammi fyrir stóru vandamáli
Fókus
Í gær
Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“
Fókus
Í gær
Kona stefnir eiginmanni sínum fyrir dóm til að fá lögskilnað
Fókus
Í gær

Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum

Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum
Fókus
Í gær

Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé

Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé
Fókus
Í gær
Mate flytur sig um set
Fókus
Í gær

Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi

Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi
Fókus
Í gær
Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni
Fókus
Í gær
Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu
Fókus
Í gær

Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn“ fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina

Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn“ fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina
Fókus
Í gær

Hilary Duff sorgmædd – „Þetta er sárt“

Hilary Duff sorgmædd – „Þetta er sárt“
Fókus
Í gær
Stefán varar Brynjar við: „Ekki gera það Brynjar! Þetta er versta djobb í heimi“
Fókus
Í gær
Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum“
Fókus
Í gær

Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“

Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Anton opnar sig um föðurmissinn – „Hann kunni ekki að biðja um hjálp“ 
Fókus
Fyrir 2 dögum
Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fær ekki fullnægingu nema að ímynda sér eiginkonuna með öðrum mönnum

Fær ekki fullnægingu nema að ímynda sér eiginkonuna með öðrum mönnum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022
Fókus
Fyrir 4 dögum
Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026

Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026
Fókus
Fyrir 4 dögum
Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vilja helst fá þetta að gjöf frá Íslandi
Fókus
Fyrir 5 dögum

Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum

Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Listræn íbúð Öldu og Erlings Páls í vesturbænum

Listræn íbúð Öldu og Erlings Páls í vesturbænum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Fókus
Fyrir 5 dögum
Glowie selur í Sif – Sérstakt verð og kvaðir