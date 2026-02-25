Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi

Bandarísk kona sem er á leiðinni í ferðalag til Íslands óttast að senda unglings son sinn einan og allsberan í sturtuklefa á Íslandi. Allt annað viðhorf til nektar hér hérna en í heimalandi hennar.
„Ég mun ferðast einsömul með þrettán ára son minn. Ég var að frétta af þeim sið að fólk fari saman nakið í sturtu hérna,“ segir konan í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit.
Hefur hún af þessu miklar áhyggjur og spyr ráða. Hvort aðrar einstæðar mæður með syni hafi ferðast til Íslands og hvernig þær hafi ráðlagt þeim að takast á við þessar aðstæður.
„Vitaskuld mun hann þurfa að fara þangað inn sjálfur,“ segir konan. „Hann er mjög sjálfsmeðvitaður um nekt. Ég geri mér grein fyrir að líklega er það ég sem á erfitt með þetta en mér líður ekkert allt of vel með að senda hann einan í sturtuklefann.“
Hafa skapast töluverðar umræður um færsluna. Er konunni meðal annars bent á að margar sundlaugar og lón bjóða upp á einkaklefa. Einnig að það sé lítið mál fyrir flesta að fara í opinn sturtuklefa.
„Það verður allt í lagi með hann. Þetta er ósköp venjuleg búningsklefastemning. Menn og strákar á öllum aldri sturta sig saman mjög hratt, enginn starir, enginn talar saman, allir gera sitt og halda áfram,“ segir einn. „Þetta kann að virðast sjokkerandi fyrir Bandaríkjamann en menningarlega er þetta mjög venjulegt hérna. Það er starfsfólk þarna, þetta er fyrir alla og er mjög öruggt.“
„Hér á Íslandi er fólk gert að fara í sturtu fyrir sundið af hreinlætisástæðum. Þetta snýst ekki um nektina sjálfa. Þetta er mjög eðlilegt hérna og ekki eitthvað sem fólk pælir mikið í,“ segir annar.