Kona stefnir eiginmanni sínum fyrir dóm til að fá lögskilnað

Kona á höfuðborgarsvæðinu hefur höfðað mál á hendur eiginmanni sínum til lögskilnaðar. Bæði konan og maðurinn eru íslensk en þau eru skilin að borði og sæng.
Fólkið gekk í hjúskap sumarið 2018 og eignuðust þau barn ári áður. Konan sótti um lögskilnað í nóvember árið 2023 hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og flutti út af heimili mannsins. Árangurslaust sáttavottorð var gefið út af sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í ágústmánuði árið 2024. Fyrr á sama ári var bú hjónanna tekið til opinberra fjárskipta.
Leyfi til skilnaðar að borði og sæng var veitt í október árið 2024 og sex mánuðum síðar óskaði konan eftir lögskilnaði hjá sýslumanni. „Málinu var vísað frá sbr. 41. gr. laga nr. 31/1993 á grundvelli 2. mgr. 36. gr. sömu laga þar sem stefndi mætti ekki til margítrekaðra viðtala hjá sýslumanni þrátt fyrir boðun í fjölda skipta,“ segir í stefnun málsins, sem er birt í Lögbirtingablaðinu. Sýslumaður getur veitt leyfi til lögskilnaðar ef bæði hjónin eru ásátt um það. En því er ekki að heilsa í þessu máli þar sem eiginmaðurinn hefur ekki mætt til fundar hjá sýslumanni. „Sýslumaður getur því ekki gefið út leyfi til lögskilnaðar, sem stefnandi á ótvíræðan rétt á. Stefnandi á því ekki annan kost en að höfða mál þetta,“ segir í stefnunni.
Konan byggir kröfu sína um lögskilnað á 2. málsgrein 36. greinar hjúskaparlaga en samkvæmt henni á hvor maki um sig rétt til lögskilnaðar eftir að sex mánuðir eru liðnir frá því að veitt var leyfi til skilnaðar að borði og sæng.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur í lok mars. Manninum er birt fyrirkall í Lögbirtingablaðinu og honum stefnt til að mæta við þingfestinguna. Ef hann mætir ekki fyrir dóm má hann búast við því að dæmt verði í málinu grundvelli krafna stefnanda, þ.e. eiginkonunar.