Sankar að sér hlutum eftir skilnaðinn – „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn“

Heimili Tori Spelling er óðum að verða að heimili sankara (e. hoarder) eftir skilnað hennar við Dean McDermott.
Söfnunarárátta eða hoarding er geðröskun sem felur í sér áráttukennda hegðun og er nátengd áráttu- og þráhyggjuröskun. Sankarar sem DV notast hér við safna hlutum í öfgakenndum mæli og geta ekki losað sig við eigur sínar, þó þær séu fullnýttar, einskis nýtar eða ónýtar. Hér er því um annað að ræða en safnara, sem safna munum sér til gleði og ánægju. Sankarar sanka til að mynda að sér dagblöðum, tómum matarílátum (til dæmis pítsakössum), klósettrúllum og slíku dóti, sem myndi kallast drasl. Sankarar geta safnast að svo miklu drasli á heimili sínu að hættulegt verður að búa þar og heimilisrýmið verður svo gott sem ónothæft.
Spelling og Amy Sugarman, sem er meðkynnir hennar í hlaðvarpinu misSpelling ræddu áráttu Spelling og ástand heimilis hennar í þætti síðasta föstudag.
Spelling sagði að hún hefði þjáðst af veikindum sem höfðu þjakað hana í átta vikur og neytt hana til að hætta að vinna, og Sugarman sagði henni hreinskilnislega að „óskipulagður“ lífsstíll hennar væri ástæðan fyrir því að Spelling veiktist oft. Sugarman sagði Spelling að heimili hennar væri óreiðukennt og að hún ætti í mjög miklum vandræðum með að losa sig við hluti.
Spelling viðurkenndi að það hefði verið yfirþyrmandi að annast fimm börn sín eftir skilnaðinn. Eftir að hafa viðurkennt að stofan hennar hefði breyst í gjafavörusvítu bað Sugarman Spelling um að taka mynd af stofunni og senda henni.
„Tori, þetta er ekki gott,“ sagði Sugarman og tók eftir því að jólatré Spellings var enn uppi. „Þú sérð möguleikana hérna inni, eins og hillurnar gætu verið mjög fallegar, stofan gæti verið mjög falleg. Þú átt fallega hluti. Þú getur ekki einu sinni setið þarna inni. Þetta er á mörkum heimilis sankara, ég ætla ekki að ljúga.“
Selling viðurkenndi: „Já, þetta er allt bara hérna í hrúgum.“
Sugarman sagði að Spelling ætti „400 stafla af drasli í húsinu núna.“ „Þetta virðist vera vandamál,“ lagði hún áherslu á.
Spelling hélt því fram að stofan væri versti hluti hússins en viðurkenndi að hún myndi ekki halda fund heima hjá sér. „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn,“ sagði Spelling.
Spelling sagði að þegar hún og McDermott voru gift og bjuggu saman, hefði húsið verið sæmilegt því hann hafi ekki viljað búa svona. Hún sagði einnig að á þeim tíma hefði hún verið með heimilishjálp.
Sugarman sagði við hana: „Ég held að þú þurfir hjálp. Þetta er eins og ringulreið. … Ég held að þetta allt stuðli að því að þú gast ekki unnið í tvo mánuði.“
Spelling og McDermott eiga börnin Liam, 18 ára, Stella, 17 ára, Hattie, 14 ára, Finn, 13 ára, og Beau, átta ára. Þau skildu í júní 2023 eftir næstum 18 ára hjónaband.
Endanlegur dómur í skilnaði þeirra leiddi í ljós í nóvember að þau skulduðu meira en 1,7 milljónir dala í ógreiddum alríkis- og fylkissköttum.