„Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall“

Pistlar Ragnhildur Þórðardóttir sálfræðings, betur þekkt sem Ragga nagli, sem skrifaðir eru á mannamáli njóta mikilla vinsælda á Facebook-síðu hennar. Í þeim nýjasta fjallar Ragga um bleika skattinn svokallaða, skatt sem lagður er á vörur ætlaðar konum sem veldur því að varan er dýrari en sams konar vara fyrir karlmenn, sem dæmi má nefna verðlag á rakvélablöðum og hárvörum.
„Bleikskatturinn hefur læst klóm sínum í kreatínbransann. Ef við skúbbum kreatíni í bleika dollu, juðum berjabragði í duftið, límum mynd af ferskju og einhverjum suðrænum ávöxtum. Lofum síðan gulli og grænum skógum í bossabætingum. Þá getum við smurt meira á prísinn.Og auðvitað að appóhúðin hypji sig, þó það séu engar rannsóknir til að bakka upp þá staðhæfingu.“
Ragga segir að til að geta grætt fullt af peningum í heilsubransanum er best að ljúga bara að grunlausum almenningi.
„Og ljúga að konum til að synda í seðlum eins og Jóakim í Andabæ.“
Segir Ragga kreatín gagnast sannarlega konum, sérstaklega á breytingaskeiði. Fer hún yfir mikilvægi þess þar sem konur borði almennt færri hitaeiningar og minna rautt kjöt er karlmenn.
„Nær allar rannsóknir á kreatíni hafa skoðað mónóhýdrat útgáfuna. 95% af kreatínbirgðum líkamans eru í vöðvamassa og þar sem flestar konur hafa minna kjöt á grindinni og því talsvert minna af kreatín birgðum á lagernum miðað við kallana. Við fáum yfirleitt talsvert minna af kreatíni úr fæðunni því bæði borða konur yfirleitt færri hitaeiningar og minna af rauðu kjöti en kallar.
Ein rannsókn frá 2016 sýndi að aukaleg inntaka kreatíns jók frammistöðu kvenna meira en tvöfalt á við kallana (15% vs. 6%). Í nýlegu yfirliti í tímaritinu Nutrients árið 2021 var sýnt fram á mikilvægi kreatíns fyrir konur á blæðingum, meðgöngu, tíðahvörfum og eftir barnsburð út af áhrifum hormónabreytinga á kreatínbirgðir á þessum tímabilum.
Kreatín bætti bæði úthald (loftháð þjálfun) og styrk (loftfirrða þjálfun) hjá kvensunum.
Eftir tíðahvörf hefur inntaka kreatíns verndandi áhrif frá beinþynningu samhliða styrktarþjálfun, og eykur vöðvamassa sem einnig verndar bein og stoðkerfi. Á blæðingum eftir egglos og fyrir blæðingar (luteal phase) eru kreatín birgðir mjög lágar, og aukaleg inntaka keyrir kvinnur áfram í að rífa í galvaníserað járnið.“
Ragga bendir á að með því að neyta aðeins 5 gramma af kreatíni á dag finnur þú muninn eftir 3-4 vikur.
„ATP er gjaldmiðill orkunnar í skrokknum, en fósforkreatín kerfið býr til ATP fyrir skammtímaátök eins og spretti og lyftingar. Með því að taka kreatín aukalega bætirðu á lagerinn og getur tekið eina auka endurtekningu eða hlaupið hraðar. Það stuðlar að meiri árangri sem síðan getur stuðlað að fitutapi sé snætt í hitaeiningaþurrð. Kreatín er ekki fitubrennsluefni, og tónar ekki skrokk né minnkar appelsínuhúð eitt og sér.“
Bendir Ragga á að konur þurfi ekki að kaupa bleiku dollurnar þó þær séu auglýstar fyrir konur:
„Hið öreindarannsakaða gamla góða kreatín mónóhýdrat blífar súper fyrir öll kyn, og tvöfalt ódýrara en bleiku dollurnar sem gera ekkert meira fyrir okkur, annað en að hífa upp prísinn og grenna þar með budduna. Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall.“