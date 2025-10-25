fbpx
Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Held að allar bækur sem ég les hafi einhver áhrif“

Ragna Gestsdóttir
Laugardaginn 25. október 2025 11:00

Regína Ósk Óskarsdóttir. Mynd: Aðsend.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tónlistarkonan Regína Ósk Óskarsdóttir hefur nóg fyrir stafni í vetur líkt og endra nær. Nýlega færði hún sig til í degi landsmanna úr síðdegisþætti á K100 yfir í morgunþáttinn Ísland vaknar. Þar fylgir hún ásamt Jóni Axeli Ólafssyni og Ásgeiri Páli Ásgeirssyni landsmönnum á fætur og út í daginn alla virka daga frá kl. 7-9.

Regína Ósk hefur umsjón með foreldramorgnum Lindakirkju, og einnig sunnudagaskóla kirkjunnar ásamt eiginmanni sínum, tónlistarmanninum Sigursveini Þór Árnasyni (Svenna Þór). Hjónin koma oft fram saman og eru vinsælir veislustjórar. Fyrr í ár gáfu þau út plötuna Hjón, sem segir 20 ára sögu þeirra, sem hófst þegar þau sáumst fyrst á Glerártorgi þar sem Regína Ósk var að syngja og kynna fyrstu sólóplötu sína. Fyrsta lag plötunnar heitir Ég sá þig og svo raðast lögin eins og saga þeirra. 

Regína Ósk undirbýr nú árlega jólatónleika sína, sem fram fara 17. desember í Lindakirkju. Þar koma Svenni Þór og dætur þeirra fram, auk Bjarna Ara og Páls Óskars.

Í frítímanum elskar Regína Ósk meðal annars að lesa og hún er lesandi DV.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa núna? 

Ég var að klára Sé eftir þér eftir Collen Hoover, en fór beint í bókina Hittu mig í Hellisgerði eftir Ásu Marin. Hef lesið allar bækurnar hennar og varð að klára þessa áður en nýja bókin hennar kemur út í næstu viku.

Hvaða bók/bækur laukstu við síðast og hvernig fannst þér hún/þær? 

Er búin að vera mjög dugleg að lesa í sumar. Er búin að lesa Dúkkuverksmiðjan eftir Júlíu Margréti Einarsdóttu, Kúnstpása eftir Sæunni Gísladóttur, Morð og Messufall eftir Arndísi Þórarinsdóttur og Huldu Sigrúnu Bjarnadóttur, Mikilvægt Rusl eftir Halldór Armand, Eftirför eftir Önnu Rún Frímannsdóttur og fleiri og fleiri. Get mælt með þeim öllum á mismunandi forsendum.

Hefurðu nýlega gefist upp á að lesa einhverja bók eða hefurðu lesið einhverja bók nýlega sem stóðst ekki væntingar? 

Ég bæði kaupi mér bækur og er mikið á bókasafni Kópavogs, auðvitað gefst ég stundum upp á einhverjum bókum, eða næ hreinlega ekki að lesa þær.

Hvar finnst þér best að lesa og er einhver tími dags betri en annar? 

Les alltaf eitthvað áður en ég fer að sofa, en ef ég get ekki beðið með að lesa, þá les ég mikið í eldhúskróknum eða inn í stofu. Les á öllum tímum sólarhringsins…bara þegar mér hentar.

Manstu eftir hvaða bók var lesin fyrst fyrir þig sem barn og/eða sem þú last sjálf sem barn? 

Ég man sérstaklega eftir bókinni En hvað það var skrýtið sem mamma las fyrir mig og okkur systkinin. Síðan man ég sérstaklega eftir bókunum hennar Guðrúnar Helgadóttur- Sitji Guðs englar-Saman í hring-Sænginni yfir minni. Man svo mjög eftir þegar Sigurlína kennarinn minn las fyrir okkur Sálminn um blómið eftir Þórberg Þórðarson í nestistímanum í 8 ára bekk langar mig að segja. Man að mér fannst þetta mjög skemmtileg bók!

Er einhver bók/bækur sem þú getur ekki beðið eftir að lesa? 

Ég er alltaf spennt á þessum tíma árs þegar jólabækurnar fara að streyma inn. Langar að lesa þetta allt! Ragnar Jónas, Stefán Mána, Nönnu Rögnvalds, Sólveigu Péturs, Lilju Sigurðar….…..get bara ekki gert upp á milli…..

Áttu þér uppáhaldsbók/bækur sem þú jafnvel lest aftur og aftur? 

Er ekki mikið í að lesa bækur aftur og aftur, en ég stefni á að lesa Reisubók Guðríðar, Karítas án titils og Óreiða á striga aftur bráðlega. Las þær fyrir mörgum árum.

Áttu þér uppáhalds höfund/a? 

Kristín Marja Baldursdóttur, Yrsu Sigurðardóttur, Lilju Sigurðardóttur, Stefán Mána, Ólaf Jóhann, Lucinda Riley….hvers lags spurning er þetta haha.

Hvaða bók/bækur hafa haft mest áhrif á þig og hvers vegna?  

Held að allar bækur sem ég les hafi einhver áhrif, sumar eru afþreying, auðlesnar, en aðrar fylgja manni.

Hvaða bók/bækur ættu allir að lesa (bók/bækur sem þú mælir alltaf með)? 

Karítas og Óreiða á striga, Ferðabók Guðríðar og ekki má gleyma ævisögunum: Lífsjátning endurminningar Guðmundu Elíasdóttur, Ævisaga Hallbjargar Bjarna og bókaflokkinn Sjö systur eftir Lucindu Riley.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 44 mínútum
„Held að allar bækur sem ég les hafi einhver áhrif“
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Play pop-up markaður í Mosfellsbæ í dag
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Paradísa sagði skilið við fegurðarsamkeppnir: „Ég hef séð þær vera niðurlægðar fyrir framan fjölskylduna sína“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Viðurkennir að hafa haldið framhjá eiginkonunni – Hún rýfur þögnina
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Grimes frumsýnir stórt andlitstattú
Fókus
Í gær
Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist
Fókus
Í gær
Karlmaður ætlar að slá met Bonnie Blue – „Get ég tekið þá alla?“
Fókus
Í gær
Kynntist poppstjörnukærustunni á vinnustofu – „Bestu sex mánuðir ævi minnar“

Mest lesið

Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“

Nýlegt

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Auðug kona keyrði niður mann á fyrsta stefnumóti – Kenndi rándýrum hælaskónum um
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
Fær að æfa hjá Lampard á meðan hann leitar sér að nýjum vinnuveitanda
Slot tjáir sig um Isak
Fókus
Í gær
Ástæðurnar fyrir því að Íslendingar eignast ekki börn – „Mér finnst börn bara vera alveg drepleiðinleg“
Fókus
Í gær

Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu

Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sonur Ásu Steinars kominn með nafn – „Þetta fór ekki eins og við höfðum planað“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“

Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins

Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Fókus
Fyrir 2 dögum
Demi Moore neglir útlitið sem kona ársins
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gímaldin frumflytur verk í Hannesarholti – gímaldin Goes Orchestral

Gímaldin frumflytur verk í Hannesarholti – gímaldin Goes Orchestral
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ný mynd af North West sjokkerar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sakaði karlmann um að vera „krípí“ í ræktinni en fólk segir hana vera vandamálið
Fókus
Fyrir 3 dögum

Bíómynd og sjónvarpsþættir byggðir á borðspilinu Catan í vinnslu hjá Netflix

Bíómynd og sjónvarpsþættir byggðir á borðspilinu Catan í vinnslu hjá Netflix
Fókus
Fyrir 3 dögum

Símon rífur í sig leikrit Baltasars Kormáks og Ólafs Jóhanns: „Var þetta allt og sumt?“

Símon rífur í sig leikrit Baltasars Kormáks og Ólafs Jóhanns: „Var þetta allt og sumt?“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Fókus
Fyrir 3 dögum
Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen 2025
Fókus
Fyrir 3 dögum

OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum

OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar

„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hrædd um að kærastinn hætti með henni þegar hann kemst að leyndarmálinu

Hrædd um að kærastinn hætti með henni þegar hann kemst að leyndarmálinu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Heimsins besti dagur í helvíti – Hvað gerir ofurkona þegar lífið breytist með kómísku slysi?
Fókus
Fyrir 4 dögum

Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt

Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt
Fókus
Fyrir 4 dögum
Gospel hljómsveitin GIG gefur út nýtt lag sem miðlar trú, von og kærleika Guðs
Fókus
Fyrir 4 dögum
Birgitta Líf eyddi afmælisdeginum í Stóra eplinu
Fókus
Fyrir 5 dögum

Fór á rúntinn þrátt fyrir beiðni móður sinnar – „Ég rankaði við mér og grátbað um að foreldrar mínir yrðu ekki látnir vita“

Fór á rúntinn þrátt fyrir beiðni móður sinnar – „Ég rankaði við mér og grátbað um að foreldrar mínir yrðu ekki látnir vita“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram

Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram
Fókus
Fyrir 5 dögum
Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Vikan á Instagram – Glæsilegar gellur á Bridgerton-viðburði og hitað upp fyrir hrekkjavöku