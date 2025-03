Árni Björn segir viðbrögðin við viðtalinu sýna hvað karlmenn svífast einskis – „Plís, hafðu eitthvað smá fram að færa ef þú ætlar að reyna við konuna mína“

Í þættinum fór hann um víðan völl og ræddi meðal annars um samband hans og eiginkonu hans, Guðrúnar Óskar Maríasdóttur, matvælafræðings.

Í kjölfarið hefur hún fengið fjölda skilaboða frá karlmönnum sem vilja ólmir hitta hana.

Árni og Guðrún hafa verið saman í fimmtán ár og eiga þrjú börn. Í viðtalinu sagði hann frá því að síðasta sumar ákváðu þau að breyta sambandinu og opna fyrir náttúrulegar tengingar við aðra einstaklinga utan þess.

Sjá einnig: Árni og Guðrún setja ekki merkimiða á sambandsformið – „Opin fyrir náttúrulegum tengingum ef þær koma“

„Sjúklega áhugavert að sjá viðbrögðin við podcastinu og sérstaklega hvernig mismunur kynjanna kemur bersýnilega í ljós,“ sagði Árni.

„Ég upplifi að konur hlusti á þetta og hugsi með sér: „Vá hvað Guðrún og Árni eru á fallegri vegferð, flott hjá þeim.“ Meðan gaurar hlusta á þetta og hugsa: „Já ókei, Guðrún er up for grabs, best að senda henni skilaboð og athuga hvort hún sé til í kjéllinn.“

Random gúbbar að senda henni skilaboð.. Hvað er að karlmönnum? Plís hafðu eitthvað smá fram á að færa ef þú ætlar að reyna við konuna mína.“