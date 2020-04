Framkvæmdastjóri Bíó Paradísar átti stórfurðulegan fund með Ezra Miller – „Sagðist vera með lækningu við kórónaveirunni“

DV greindi frá því nú á dögunum að bandaríski Hollywoodleikarinn Ezra Miller hefði gert tilboð í hús Hrafns Gunnlaugssonar leikstjóra. Þá kom fram að Ezra hefði mikið dálæti á Bíó Paradís og vildi láta breyta bíóinu í einkabíóklúbb. Í samtali við DV staðfestir Hrönn Sveinsdóttir framkvæmdastjóri Bíó Paradísar að Ezra hafi óskað eftir fundi með henni til að ræða fjárframlag til Bíó Paradísar. Fundurinn sem fram fór á milli þeirra var hins vegar stórfurðulegur og sökum annarlegs ástands leikarans hafi samræðurnar ekki skilað neinni niðurstöðu.

Sögusagnir um geðbilun og dópneyslu

Hollywood-stjarnan Ezra Miller hefur undanfarin ár farið með burðarhlutverk í stórmyndum á borð við Justice League, We Need To Talk About Kevin og Fantastic Beasts. Ezra er mikill Íslandsvinur. Hefur hann heimsótt landið reglulega síðastliðin sjö ár og meðal annars sést úti á skemmtanalífinu í miðborg Reykjavíkur. Undanfarin misseri hafa þó heyrst háværar sögusagnir um geðræn vandamál og eiturlyfjaneyslu leikarans. Samkvæmt heimildum DV hefur honum verið meinaður aðgangur að minnst einum skemmtistað í miðborginni.

Þann 7.apríl síðastliðinn greindi DV frá því að myndband sem var tekið á Prikinu, í miðbæ Reykjavíkur í byrjun mánaðarins hefði farið eins og eldur í sinnu um internetið. Á myndbandinu má sjá Ezra taka ungan aðdáanda hálstaki og snúa niður í jörðina. Athæfi leikarans hefur verið harðlega gagnrýnt og hafa margir kallað eftir því að Hollywood úthýsi leikaranum vegna þessa.

„Vall upp úr honum vitleysan“

Greint var frá því í byrjun ársins að framtíð Bíó Paradísar héngi á bláþræði, búið væri að segja upp öllum starfsmönnum, og að öllu óbreyttu yrði skellt í lás þann 1.maí næstkomandi. Starfsemi bíósins hélst óbreytt þar til samkomubann var sett á hér á landi.

Í samtali við DV segir Hrönn að Ezra hafi reglulega heimsótt Bíó Paradís, hann hafi vitað af rekstrarvandræðum bíóisins og óskað eftir fundi til að ræða hugsanlegt fjárframlag. Sá fundur hafi átt sér stað stuttu áður en samkomubann var sett á vegna Covid-19 faraldursins.

Bíó Paradís hefur enn ekki náð að semja við ríki og borg um nauðsynlegar endurbætur á Bíó Paradís, en sæti og tækjabúnaður í húsinu er fyrir löngu kominn til ára sinna.

„Ég hugsaði með mér að það gæti kanski orðið fín auglýsing, að fá „private donation“ frá honum,“ segir Hrönn.

Hún segir að Ezra hafi mætt á á fundinn ásamt fylgdarmanni sínum, sem hafi kynnt sig sem indjánahöfðingja. Hún segir Ezra hafi talað heil ósköp, en þó minnst um fundarefnið sjálft.

„Það hreinlega vall upp úr honum vitleysan. Ég sá það nokkuð fljótt að það var engan veginn í lagi með hann.“

Hrönn segist ekki útiloka að Ezra hafi verið á einhvers konar ofskynjunarlyfjum á meðan fundurinn fór fram, þó svo að hún geti ekkert fullyrt um það.

Það hafi þó verið ljóst að Ezra var ekki í neinum tengslum við raunveruleikann.

„Þeir sögðust til dæmis vera í fararbroddi með nýtt system sem ætti að gjörbreyta og umbylta kvikmyndaheiminum eins og við þekkjum hann. Það var eins og hann væri í einhverju maníukasti, korteri frá því að fara í geðrof.“

Sagðist vera með lækningu við Covid

Hún segir Ezra hafa stungið upp á að í staðinn fyrir að loka út af Covid faraldrinum þá ætti að breyta bíóinu í einkaklúbb. Hann hafi boðist til að „koma með ríka kúnna.“

„Hann var ekki að gera sér grein fyrir því að við vorum að hlýða tilmælum frá stjórnvöldum. Það var auðvitað ekkert hægt að rökræða við hann.“

Hún segir Ezra meðal annars hafa tjáð henni að hann væri sjálfur með lækningu við kórónaveirunni og síðan sagt við hana að vírusinn væri „algjört kjaftæði.“ Hann hafi síðan tekið því afar illa þegar hún hafi ekki verið samþykk hugmyndum hans um að breyta Bíó Paradís í einkaklúbb.

„Hann starði á mig, eins og hann væri að reyna að beita einhverjum brögðum og spurði hvort ég væri að gera grín að sér.“

Hrönn segist loks hafa náð að afsaka sig og koma sér í burtu frá þeim félögum, enda hafi henni verið fulljóst að „viðræðurnar“ myndu ekki skila neinu. Hún neitar því ekki að hafa verið örlítið smeyk við ástandið á leikaranum þegar hér var komið sögu og því reynt að kveðja hann eins snuðrulaust og mögulegt var, án þess að espa hann upp.

„Ég reyndi bara að vera eins kurteis og ég gat og óskaði þeim alls hins besta.“