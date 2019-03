Ný breiðskífa og myndband frá hljómsveitinni Vök.

Í dag kom út glæný plata frá hljómsveitinni Vök undir heitinu In The Dark en platan er önnur breiðskífa hljómsveitarinnar. Ásamt plötunni kom einnig út myndband við lagið “Erase You,” sem hefur slegið í gegn hjá íslenskum tónlistarunnendum.

Myndbandinu er leikstýrt af Baldvini Vernharðssyni og kóreógrafía er í höndum Sólbjartar Sigurðardóttur og Karitas Lottu. Sú síðarnefnda er jafnframt dansari í myndbandinu.

Fyrsta breiðskífa Vök, Figure, kom út árið 2017 og var valin besta raftónlistarplata ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum það árið, en í ár er lag þeirra Autopilot tilnefnt í hópi bestu popp laganna.

Vök hafa spilað mikið í Bandaríkjunum og Evrópu undanfarnar vikur og hituðu m.a. upp fyrir hljómsveitina Editors. Hljómsveitin heldur útgáfutónleika sína á Íslandi í Iðnó 22. mars og á Græna hattinum á Akureyri 23. mars nk. áður en þau halda á þriggja vikna tónleikaferðalag um Evrópu.