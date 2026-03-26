Svarthöfði skrifar: Sjálfbær hringrás bullfrétta

Svarthöfði er ýmsu vanur og fátt raskar ró hans. Brá honum hins vegar nokkuð í brún er hann sá Morgunblaðið í gær. Í fimm dálka „frétt yfir þvera forsíðu blaðsins var fyrirsögnin í stríðsletri: Hamas-liðar á Höfðatorgi. Enginn var skrifaður fyrir fréttinni en í henni var því haldið fram fullum fetum að gerendur í grófri líkamsárás í bílakjallara undir Höfðatorgi væru grunaðir um að vera félagar í Hamas, hryðjuverkahreyfingunni sem stóð fyrir árás á saklausa borgara í Ísrael 7. október 2023.
Þetta hafði nafnlaus blaðamaður Morgunblaðsins eftir þremur ónafngreindum lögreglumönnum sem töldu sig hafa fundið myndir í símum af árásarmönnunum með riffla og Hamas merki en voru samt ekki alveg vissir. Sérstaklega var tekið fram að lögreglumennirnir vildu alls ekki koma fram undir nafni.
Síðar um daginn sá Svarthöfði yfirlýsingu frá lögreglunni um að enginn fótur væri fyrir þessum skrifum Morgunblaðsins, ekkert væri til í þessum nafnlausu vangaveltum um að Hamas tengdist árásinni í bílakjallaranum með nokkrum hætti. Það er sem sagt uppspuni Morgunblaðsins og/eða „heimildarmanna“ þess að Hamas, sem hingað til hefur haldið sig í Palestínu og gert árásir á Ísrael, sé komið hingað til lands til að herja á landann með vopnuðum árásum í bílakjöllurum.
Svarthöfði minnist þess ekki í svipinn að nokkur fjölmiðill hafi fengið annan eins gúmoren og Morgunblaðið fyrir „fréttina“ um að Hamas væri búið að koma sér fyrir á Íslandi. Átti hann von á því að blaðið myndi birta leiðréttingu, eins og sómakær fjölmiðill, sem verður á í messunni, gerir þegar fram er komið það sem sannara reynist.
Ætla mætti að blaðið fyndi til ábyrgðar sinnar vegna þess að á grundvelli „fréttarinnar“ ruku þingmenn Miðflokks og Sjálfstæðisflokks í ræðustól Alþingis til að óskapast yfir því að stórhættulegir hryðjuverkamenn streymdu inn í landið og riðu hér um héruð. Greinilegt er að sumir þingmenn bera meira traust til Morgunblaðsins en lögreglunnar vegna þess að lögreglan var löngu búin að leiðrétta „frétt“ Morgunblaðsins þegar þingfundur hófst.
En ekki sá Morgunblaðið ástæðu til að leiðrétta eitt eða neitt. Í morgun birti það „fréttir“ á forsíðu og tveimur innsíðum sem byggðar voru á því sem þingmenn Miðflokks og Sjálfstæðisflokks bulluðu upp úr falsfrétt Morgunblaðsins í gær. Er þarna um nýstárlegt hringrásarkerfi að ræða. Sjálfbær hringrás bulls.
Svarthöfði getur ekki annað en velt því fyrir sér hvort Davíð heitinn Oddsson hafi, þegar allt kom til alls, verið rödd skynsemi inni á ritstjórn Morgunblaðsins. Í öllu falli virðist blaðinu vart vera viðbjargandi nú þegar hans nýtur ekki lengur við. Rifjast nú upp fyrir Svarthöfða orð sem Davíð gerði löngum að sínum: Ef þú ert búinn að grafa þig ofan í holu hættu þá að grafa því holan bara dýpkar.