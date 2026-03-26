Fimmtudagur 26.mars 2026

EyjanFastir pennar

Svarthöfði skrifar: Sjálfbær hringrás bullfrétta

Svarthöfði
Fimmtudaginn 26. mars 2026 14:30

Svarthöfði er ýmsu vanur og fátt raskar ró hans. Brá honum hins vegar nokkuð í brún er hann sá Morgunblaðið í gær. Í fimm dálka „frétt yfir þvera forsíðu blaðsins var fyrirsögnin í stríðsletri: Hamas-liðar á Höfðatorgi. Enginn var skrifaður fyrir fréttinni en í henni var því haldið fram fullum fetum að gerendur í grófri líkamsárás í bílakjallara undir Höfðatorgi væru grunaðir um að vera félagar í Hamas, hryðjuverkahreyfingunni sem stóð fyrir árás á saklausa borgara í Ísrael 7. október 2023.

Þetta hafði nafnlaus blaðamaður Morgunblaðsins eftir þremur ónafngreindum lögreglumönnum sem töldu sig hafa fundið myndir í símum af árásarmönnunum með riffla og Hamas merki en voru samt ekki alveg vissir. Sérstaklega var tekið fram að lögreglumennirnir vildu alls ekki koma fram undir nafni.

Síðar um daginn sá Svarthöfði yfirlýsingu frá lögreglunni um að enginn fótur væri fyrir þessum skrifum Morgunblaðsins, ekkert væri til í þessum nafnlausu vangaveltum um að Hamas tengdist árásinni í bílakjallaranum með nokkrum hætti. Það er sem sagt uppspuni Morgunblaðsins og/eða „heimildarmanna“ þess að Hamas, sem hingað til hefur haldið sig í Palestínu og gert árásir á Ísrael, sé komið hingað til lands til að herja á landann með vopnuðum árásum í bílakjöllurum.

Svarthöfði minnist þess ekki í svipinn að nokkur fjölmiðill hafi fengið annan eins gúmoren og Morgunblaðið fyrir „fréttina“ um að Hamas væri búið að koma sér fyrir á Íslandi. Átti hann von á því að blaðið myndi birta leiðréttingu, eins og sómakær fjölmiðill, sem verður á í messunni, gerir þegar fram er komið það sem sannara reynist.

Ætla mætti að blaðið fyndi til ábyrgðar sinnar vegna þess að á grundvelli „fréttarinnar“ ruku þingmenn Miðflokks og Sjálfstæðisflokks í ræðustól Alþingis til að óskapast yfir því að stórhættulegir hryðjuverkamenn streymdu inn í landið og riðu hér um héruð. Greinilegt er að sumir þingmenn bera meira traust til Morgunblaðsins en lögreglunnar vegna þess að lögreglan var löngu búin að leiðrétta „frétt“ Morgunblaðsins þegar þingfundur hófst.

En ekki sá Morgunblaðið ástæðu til að leiðrétta eitt eða neitt. Í morgun birti það „fréttir“ á forsíðu og tveimur innsíðum sem byggðar voru á því sem þingmenn Miðflokks og Sjálfstæðisflokks bulluðu upp úr falsfrétt Morgunblaðsins í gær. Er þarna um nýstárlegt hringrásarkerfi að ræða. Sjálfbær hringrás bulls.

Svarthöfði getur ekki annað en velt því fyrir sér hvort Davíð heitinn Oddsson hafi, þegar allt kom til alls, verið rödd skynsemi inni á ritstjórn Morgunblaðsins. Í öllu falli virðist blaðinu vart vera viðbjargandi nú þegar hans nýtur ekki lengur við. Rifjast nú upp fyrir Svarthöfða orð sem Davíð gerði löngum að sínum: Ef þú ert búinn að grafa þig ofan í holu hættu þá að grafa því holan bara dýpkar.

EyjanFastir pennar
Fyrir 9 klukkutímum
Svarthöfði skrifar: Sjálfbær hringrás bullfrétta
EyjanFastir pennar
Í gær
Þorsteinn Pálsson skrifar: Sálarástand sem Þórbergur kallaði: Ruglandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Thomas Möller skrifar: Með eða á móti ESB – hver hefur rétt fyrir sér?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Björn Jón skrifar: Málfarspistill
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Jón Gnarr skrifar: Frelsi
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Svona eykst sjálfstæði Íslands með ESB-aðild
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Aumingja minkurinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Bridgerton og Bjútí tips

Pennar

Svarthöfði skrifar: Sjálfbær hringrás bullfrétta
Þorsteinn Pálsson skrifar: Sálarástand sem Þórbergur kallaði: Ruglandi
Thomas Möller skrifar: Með eða á móti ESB – hver hefur rétt fyrir sér?
Björn Jón skrifar: Málfarspistill

Mest lesið

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi

Nýlegt

Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir
Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Ólafur fer yfir starf sitt fyrir Bestu deildina – „Leiðtogi er flókið orð, það er samsett orð“
Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs
Bjarni sat í sófanum með ungum syni sínum þegar fréttirnar bárust á þriðjudag – „Þá var það samt skellur að fá það staðfest“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Hvað er líkt með hagfræðingum og veðurfræðingum?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Orðhengilsháttur

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Orðhengilsháttur
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Gallar í nýbyggingum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: ESB ske es spé
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Hræðslubandalagið óttast góðan samning

Sigmundur Ernir skrifar: Hræðslubandalagið óttast góðan samning
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Fótboltabömmer

Óttar Guðmundsson skrifar: Fótboltabömmer
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Kommóða formóður minnar úr Flatey
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Nei eða já? Af eða á?

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Nei eða já? Af eða á?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Hvað felst í „liggja lágt“ leiðinni?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: Verum jákvæð í ágúst
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Aðalfundir húsfélaga

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Aðalfundir húsfélaga
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði

Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?

Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Bæling er ekki boðskapur kærleikans

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Bæling er ekki boðskapur kærleikans
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur

Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna

Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
EyjanFastir pennar
26.02.2026

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
EyjanFastir pennar
25.02.2026
Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
EyjanFastir pennar
25.02.2026
Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar