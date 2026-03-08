fbpx
Sunnudagur 08.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina

Eyjan
Sunnudaginn 8. mars 2026 10:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Nú eru um 740 einstaklingar á biðlista eftir rými á hjúkrunarheimili og langflestir þeirra eru á eigin heimili en ríflega 100 eru á sjúkrahúsi. Mikilvægt er að fjölga rýmum á hjúkrunarheimilum en einnig þarf að auka heimaþjónustu til að fólk geti verið lengur í eigin húsnæði. Þar er m.a. horft til hinnar svonefndu leiguleiðar sem felst í því að einkaaðilar byggja heimili og leigja það til áratuga. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hægt er að hlusta á brot úr þættinum hér:

Eyjan -Alma Möller - 3
play-sharp-fill

Eyjan -Alma Möller - 3

Þessi hjúkrunarheimili í dag, þetta er ekkert líkt því sem voru kölluð elliheimili hérna í gamla daga. Það er miklu, miklu hærra hjúkrunarstig.

„Já, það er þannig. Það er mun veikara fólk sem er þarna inni og þarf meiri þjónustu. En það er alveg rétt sem þú sagðir að það er búið að útskrifa 50 aldraða af Landspítala síðan 13. febrúar, en það bætir í þannig að í gær voru samt sem áður 111. Það þarf náttúrlega svo mikið til og auðvitað var maður að vona að þessi 100 biðrými í Urðarhvarfi næðu að komast í notkun áður en staðan versnaði svona mikið og það er þá það sem að fram undan er. Síðan auðvitað erum við að grípa til margs konar svona bráðabirgðalausna. Hjúkrunarheimili á Suðurnesjum sem heitir Hlévangur, við erum að reyna að semja þannig að það sé hægt að opna það aftur. Það þarf eitthvað að laga húsnæðið. Það eru samningaviðræður við Klíníkina um kannski 10-20 rými. Það er verið að skoða hvort það ætti að breyta einni hæð á sjúkrahótelinu. Það er hannað sem hótel en ekki undir slíka starfsemi, þannig að það þarf að gera ákveðnar breytingar.

Síðan er ekki bara mikilvægt að byggja hjúkrunarrými, það þarf að efla heimaþjónustu fyrir aldraða, þannig að aldraðir geti verið í sinni sjálfstæðu búsetu eins lengi og hægt er. Við vitum það öll að heima er best og þannig viljum við hafa það og þá þarf heimaþjónustu og heimahjúkrun og líka svokallaðar dagdvalir og dagendurhæfingu. Þannig að þar er búið að tryggja ein 30 rými sem eru að opna og á næstu vikum og það er ekkert af þessu sem er hægt að gera yfir nótt.“

Nei, þú smellir ekkert fingri og gerir þetta.

„Það er því miður ekki þannig. En það er eitt samt sem ég bind vonir við og það er að það er verið að uppfæra samninga við hjúkrunarheimili þannig að þau geti breytt sínu húsnæði og tekið fleiri án þess að það sé eitthvað flókið svona samningalega séð. Þannig að þau geti aukið um allt að 10 prósent og jafnvel þá sé hvati til þess þegar staðan er svona slæm eins og hún er núna og þá geta þau til dæmis tekið önnur rými undir og svo framvegis. Þannig að ég bind svolitlar vonir við þetta. Sjúkratryggingar eru að gera þessa samninga. Auðvitað vilja allir hjálpast að við að leysa svona brýnan vanda en þetta er bara svo umfangsmikill vandi út af þessari hægu uppbyggingu sem hefur verið undanfarin ár. Ég nefndi frá 2019, en þetta nær auðvitað enn þá lengra aftur. Við erum auðvitað búin að vita mjög lengi að það yrðu margir aldraðir í dag.“

Já, já, þetta kom ekkert algjörlega óvörum.

„Nei, og það er einhvern veginn okkur ekki gefið að hugsa nógu langt til framtíðar. En við verðum að gera það og á næsta ári eru alla vega 270 rými að opna, jafnvel fleiri og svo framvegis. Þannig að það er búið að teikna upp miklu meiri rými til framtíðar.“

Já, þetta er, þetta er auðvitað líka gríðarlegt fjárhagslegt spursmál vegna þess að það er óskapleg fjárhagsleg sóun að vera með fólk sem þarf hjúkrunarrými inni á sjúkrahúsi.

„Það var alveg hárrétt, þetta er auðvitað afleit staða. Í fyrsta lagi er þetta slæmt fyrir lífsgæði hinna öldruðu. Að vera inni á bráðalegudeild þar sem er allt annar hraði á öllu heldur en inni á hjúkrunarheimili. Í öðru lagi þá hindrar þetta sjúkrahúsið í að sinna sínu kjarnahlutverki eins og að gera skurðaðgerðir og slíkt. Og í þriðja lagi, eins og þú nefnir, er þetta dýrasti kosturinn. Þannig að vonandi tekst að greiða úr þessum vanda og það myndi auðvitað gjörbreyta stöðunni á Landspítalanum og starfseminni þar, því að spítalinn er auðvitað búinn að búa við þetta svo lengi.“

Jú, jú, en mér heyrist á svona því sem þú ert að lýsa, það koma 260 rými á næsta ári, jafnvel fleiri. Það eru um 100 manns núna. Auðvitað kannski er þetta í raun og veru fleiri. Það voru útskrifaðir 50 og það fækkaði nánast ekki neitt.

„Nei, fólk er líka að bíða heima þannig að núna eru samtals 740 manns að bíða eftir hjúkrunarrými. Og það er tala sem er búin að vera svona há í nokkur ár en hluti þeirra er í svokölluðum biðrýmum þannig að þau eru kannski við góðar aðstæður, þó þær séu ekki eins góðar og að vera komin í fast pláss á hjúkrunarheimili. Og sumir geta beðið heima með aðstoð og svo framvegis. En þetta er bara vandi sem við verðum að laga.“

Er ekki óhætt að segja að með markvissum aðgerðum, auðvitað er þetta náttúrulega um allt land, þetta er ekkert bara hér á höfuðborgarsvæðinu, með markvissum aðgerðum núna þegar þetta er á hendi ríkisins, er ekki hægt að leysa þennan vanda bara svona á næstu þremur árum?

„Jú, það mun taka einhver ár og það sem líka er hægt núna, og við bindum auðvitað vonir við, það eru einkaaðilar sem bara byggja heimili og leigja til einhverra áratuga. Það er þessi leiguleið. Slík úrræði eru líka að koma fram. Þannig að ég þori ekki að lofa neinu hvað það tekur langan tíma að greiða úr þessu, en það mun taka einhver ár.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 2 klukkutímum
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
Eyjan
Fyrir 17 klukkutímum
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
Eyjan
Fyrir 20 klukkutímum
Sigurður Hólmar skrifar: Konan sem lyfti grettistaki fyrir kynslóðir Kársnesbúa
EyjanFastir pennar
Fyrir 21 klukkutímum
Jóhann Páll Jóhannsson á þingi Samtaka iðnaðarins: Afnemum neitunarvald landeigenda – einföldum regluverkið
Eyjan
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
EyjanFastir pennar
Í gær
Alma Möller: Fráflæðisvandi 20 ára gamalt hugtak – hillir undir lok en tekur tíma
EyjanFastir pennar
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?
Eyjan
Í gær
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús

Pennar

Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús

Mest lesið

Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“
Sakar Sigmund Davíð og Óla Björn um „ótrúlega ósvífna hræsni“
Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?

Nýlegt

Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
Tottenham leitar til manns sem hefur gert vel á markaðnum
Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Mexíkó kynnir öryggisáætlun fyrir HM vegna óláta í landinu
Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið
Tottenham skoðar það alvarlega að reka Tudor
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Katrín Káradóttir skrifar: Soroptimistar taka þátt í alþjóðlegum baráttudegi kvenna því það skiptir máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?

Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Framboðslisti Viðreisnar í Reykjavík
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Orðið á götunni: Ofboð og geðshræring stjórnarandstöðunnar út af litlu máli

Orðið á götunni: Ofboð og geðshræring stjórnarandstöðunnar út af litlu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Bæling er ekki boðskapur kærleikans
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Willum Þór Þórsson: Ánægður með skýran málflutning Lilju – má samt ekki missa mig í pólitík
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Veikindaréttur er ekki forréttindi heldur öryggi
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“

Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk

Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Jón Örn í eigendahóp Markarinnar lögmannsstofu
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík
Eyjan
Fyrir 1 viku

Verðbólgan: Glatað tækifæri peningastefnunefndar til að afnema verðtryggingu – ekki er öll von úti

Verðbólgan: Glatað tækifæri peningastefnunefndar til að afnema verðtryggingu – ekki er öll von úti
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld

Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Að lifa í skugga sjaldgæfs sjúkdóms
Eyjan
Fyrir 1 viku

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Willum Þór Þórsson: Íþróttahreyfingin samofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið

Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið
Eyjan
Fyrir 1 viku

Íris og Páll hætta bæði í Eyjum

Íris og Páll hætta bæði í Eyjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
Hide picture