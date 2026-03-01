Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum

Talsverðar breytingar eru á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í borginni frá síðustu kosningum. Það kemur ekki á óvart enda dugði síðasti listi flokksins ekki til annars en að tapa tveimur borgarfulltrúum þegar fylgi féll úr 30,8 prósentum í 24,5 prósent og borgarfulltrúum flokksins fækkaði um tvo. Tveimur reyndum borgarfulltrúum var algerlega fórnað, þeim Mörtu Guðjónsdóttur og Kjartani Magnússyni, en þrír voru færðir niður listann, Ragnhildur Alda úr öðru sæti í það fjórða sem ætti að nást en Björn Gíslason og Friðjón Friðjónsson eru aftarlega og eiga enga möguleika. Rök uppstillingarnefndar fyrir því að fórna Mörtu eru þau að hún sé komin að starfslokum vegna aldurs en Marta er 66 ára. Þá bregður svo við að til að yngja upp listann er fenginn Brynjar Níelsson sem verður 66 ára síðar á þessu ári. Brynjar féll út af Alþingi í síðustu kosningum en hann náði ekki nægu fylgi í prófkjöri flokksins til að tryggja endurkosningu. Nú er hins vegar valið að endurvinna hann til setu í borgarstjórn. Gamalt vín á nýjum belgjum! Brynjar sagði í viðtali í gær að það væri verk að vinna hjá borginni. Hann ætlar þá væntanlega að leggja sig meira fram en hann gerði á öllum þingferli sínum þar sem hann hafði sig lítið í frammi. Orðið á götunni er að Brynjar Níelsson sé afkastaminnsti þingmaður þessarar aldar á Íslandi. En lengi má manni reyna.
Orðið á götunni er að Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður, sé maðurinn á bak við tjöldin í þeirri uppstillingu sem kynnt var í gær. Hann íhugaði lengi að bjóða sig sjálfur fram í fyrsta sæti listans gegn Hildi Björnsdóttur en lét það ógert þegar honum varð ljóst að mjög væri óvíst um útkomu slíkrar kosningar. Hann lýsti þá yfir stuðningi við Hildi gegn því að hann fengi að ráða miklu um mikilvægustu sæti listans. Þannig hélt hann Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur, fyrrum kosningastjóra sínum, í líklegu sæti þótt hún yrði færð niður listann í fjórða sæti. Guðlaugur varð að sætta sig við að Marta vinkona hans færi af listanum en þá tefldi hann fram jafnaldra hennar Brynjari Níelssyni og það í þriðja sæti. Brynjar á að vera svar við flótta gamalla flokksmanna yfir í Miðflokkinn sem hafði reynt að fá Brynjar í framboð fyrir sig. Kjartan Magnússon hefur aldrei stutt Guðlaug Þór og Hildur var orðin dauðleið á honum. Það var því auðvelt að fórna honum.
Sú spurning er áleitin hvort réttu fólki hafi verið fórnað. Margir telja að miðað við arfaslakan árangur í síðustu kosningum hefði Hildur Björnsdóttir verðskuldað að víkja fyrir nýjum oddvita.
Margir óttast að flokkurinn verði áfram óstjórntækur með Hildi í oddvitasætinu.
Orðið á götunni er að tilvist Bjarna Guðjónssonar í öðru sæti á lista flokksins sýni að eftirmaður Hildi Björnsdóttur er fundinn nái hún ekki árangri í komandi kosningum. Takist ekki að koma Sjálfstæðisflokknum til valda í meirihluta í Reykjavíkurborg eru dagar Hildar væntanlega taldir á þessum vettvangi. Hún fær núna tækifæri til að leiða lista flokksins í öðrum kosningunum í röð og krafan er sú að komast til valda. Annars verður hún að víkja. Það er því mikið undir og gríðarleg pressa á henni og öðrum þeim sem hafa valist til setu í líklegum sætum. Því hefur ekki verið gleymt að Hildur leiddi lista flokksins síðast þegar tveir borgarfulltrúar féllu.
Orðið á götunni er að það sé nokkuð vandræðalegt að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík virðist þurfa að sækja leiðtoga sína út á land í staðinn fyrir að byggja á uppöldum Reykvíkingum. Árið 2014 leiddi Halldór Halldórsson lista flokksins í borgarstjórnarkosningunum en hann kom beint frá Ísafirði þar sem hann gegndi starfi bæjarstjóra. Sjálfstæðisflokkurinn fékk þá 25,7 prósent greiddra atkvæða. Árið 2018 leiddi Eyþór Arnalds lista flokksins en hann hafði verið leiðtogi flokksins í bæjarmálum á Selfossi. Þá var fylgið 30,8 prósent. Hildur Björnsdóttir, ættuð frá Akureyri í móðurætt, tók við oddvitasæti listans í kosningunum 2022 en þá fór fylgið niður í 24,5 prósent og hefur aldrei í sögunni verið minna. Bjarni Guðjónsson, sem gæti tekið við forystu flokksins ef illa gengur í vor, er fæddur og uppalinn á Akranesi af miklum fótboltaættum eins og kunnugt er.
Ekki þyrfti að koma á óvart að fimmta sæti lista Sjálfstæðismanna yrði baráttusætið að þessu sinni. Rúnar Freyr Gíslason vermir það sæti og sú skipan kemur mjög á óvart en vandséð er til hvaða hópa hann ætti að höfða. Rúnar er leikari en hefur lítið sinnt faginu um árabil heldur verið í starfi hjá RÚV og haft með að gera Eurovisionþátttöku stofnunarinnar sem engin verður í ár.
Orðið á götunni er að úrslit borgarstjórnarkosninganna í maí muni annars vegar ráðast af fylgi einstakra flokka á landsvísu og hins vega hvernig kjósendum líst á oddvita framboðanna. Í skoðanakönnun sem birt var fyrir helgina eru yfirburðir Samfylkingarinnar miklir með 30 prósenta fylgi. Miðflokkurinn er þá með rúm 19 prósent en Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn með tæp 14 prósent hvor flokkur. Kjósendur munu svo einkum horfa til oddvitanna Péturs Marteinssonar, Ara Edwald, Hildar Björnsdóttur, Bjargar Magnúsdóttur og Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, leiðtoga Vinstrisins, sem nýtur virðingar og vinsælda.
Á þessari stundu bendir flest til þess að Samfylkingin fái flesta borgarfulltrúa kjörna í vor.