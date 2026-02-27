Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið

Ríkisstjórnarflokkarnir eru með meira fylgi nú en þeir fengu í kosningunum í nóvember 2024 en stjórnarandstaðan stendur í stað. Þingstyrkur er óbreyttur. Styrkleikahlutföll flokka hafa þó breyst verulega og þá sérstaklega meðal stjórnarandstöðuflokkanna þar sem Miðflokkurinn hefur tvöfaldað fylgi sitt frá kosningunum en Sjálfstæðisflokkur og Framsókn, sem báðir sátu í ríkisstjórninni sem kjósendur höfnuðu í kosningunum, halda áfram að tapa fylgi.
Samfylkingin er langstærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt skoðanakönnun sem Prósent gerði á tímabilinu 21. janúar til 16. febrúar og RÚV greindi frá. Miðflokkurinn er næststærstur og á eftir koma Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn sem eru jafnstórir.
Stóru breytingarnar frá því í síðustu könnun Prósents í október eru þær að Miðflokkurinn hefur nær tvöfaldast að stærð og Sjálfstæðisflokkurinn tapað fjórðungi síns fylgis. Samfylkingin og Viðreisn skreppa örlítið saman og Flokkur fólksins er stærri en Framsókn. Aðrir flokkar mælast ekki með fylgi sem dugar fyrir þingsætum.
Samfylkingin er með mest fylgi allra flokka í öllum aldurshópum en meðal yngstu kjósendanna nýtur Miðflokkurinn næstum jafnmikils fylgis.
Samfylkingin mælist með 30,1% fylgi en var með 32% í októberkönnuninni. Miðflokkurinn er með 19,6% en í október var fylgið 9,9%. Sjálfstæðisflokkurinn fer úr 18,3% í október í 13,7% nú og Viðreisn fær 13,5% en mældist með 14,4% í október. 7,7% velja Flokk fólksins og 5,9% Framsóknarflokkinn. Aðrir flokkar næðu ekki inn á þing.
Ef niðurstöður kosninga yrðu í samræmi við þessa könnun fengi Samfylkingin 21 þingmann en hefur nú 15. Miðflokkurinn fengi 14 þingmenn en hefur í dag átta. Sjálfstæðisflokkurinn myndi tapa fjórum þingsætum, fara úr 14 í 10. Viðreisn fengi einnig 10 þingmenn en hefur í dag 11. Flokkur fólksins færi úr 10 þingmönnum í fimm og Framsókn tapar tveimur þingsætum, fengi þrjá þingmenn í stað fimm.
Ríkisstjórnarflokkarnir fengju samtals 51,3%, sem er meira en þeir fengu í síðustu þingkosningum, en þá fengu flokkarnir samtals 50,4%, Þetta fylgi myndi skila ríkisstjórninni 36 þingsætum sem er sami fjöldi og stjórnin hefur nú.
Stjórnarandstöðuflokkarnir njóta fylgis 39,2%, sem er nánast sama fylgi og þeir fengu í þingkosningunum í nóvember 2024. þingmannafjöldinn er sá sami en hlutföllin hafa breyst verulega með því að Miðflokkurinn hefur fest sig í sessi sem næststærsti flokkur þjóðarinnar og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn halda áfram að tapa fylgi.
Af þessu má draga þá ályktun að ríkisstjórnin stendur styrkum fótum og ríkisstjórnarflokkarnir njóta meira fylgis nú en í kosningunum í nóvember 2024 á meðan stjórnarandstaðan stendur í stað. Þá hefur Samfylkingin tekið sér stöðu sem langstærsti flokkurinn á Íslandi og hinn turninn í pólitíkinni er ekki lengur Sjálfstæðisflokkurinn heldur er það Miðflokkurinn, sem þó er meira en þriðjungi minni en Samfylkingin.
Þá vekur athygli að þrátt fyrir að talsverðar breytingar hafi orðið á fylgi einstakra flokka verða sáralitlar breytingar á fylgi annars vegar ríkisstjórnarflokkanna í heild og hins vegar stjórnarandstöðuflokkanna. Kann það að gefa til kynna að fyrst og fremst sé um að ræða tilfærslur á fylgi milli flokka sem eru í sömu blokk fremur en að kjósendur séu að færa sig milli fylkinga. Ekkert er þó hægt að fullyrða um slíkt.