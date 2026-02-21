Grímur Sæmundsen: Þrátt fyrir eldsumbrot höfum við getað haldið fullum dampi

Bláa lónið er þátttakandi í fjölda baðstaða víða um land og m.a. er mikil uppbygging m.a. á friðlýstum svæðum í Kerlingarfjöllum og í Þjórsárdal, þar sem mikilvægt er að umgangast umhverfið af virðingu. Meðal þeirra staða sem Bláa lónið kemur að eru Fontana á Laugarvatni, Jarðböðin við Mývatn, Sjóböðin og í Vök á Egilsstöðum. Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.
Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:
Bláa lónið, það er nú ekki ykkar eini baðstaður. Þið eruð á fleiri stöðum, það er mikil uppbygging í gangi á ykkar vegum víða um land.
„Já, já, við fórum í það verkefni, eða ég tók ákvarðanir um það á sínum tíma, við fengum tækifæri á að fjárfesta í Jarðböðunum við Mývatn fyrir mörgum árum síðan og höfum styrkt stöðu okkar þar og síðan styrktum við stöðu okkar enn frekar með því að kaupa eignarhluti sjóðs sem var staðsettur á Akureyri og hét Tækifæri þannig að núna í dag erum við hluthafar í Jarðböðunum við Mývatn og í Sjóböðunum og í Vök á Egilsstöðum með óbeinum hætti í gegnum eignarhaldsfélag með norðlenskum fjárfestum sem hafa verið að vinna með okkur og síðan stigum við líka inn í Fontana á sínum tíma og höfum haft forgöngu um það að við erum alveg að endurbyggja þann baðstað og hann verður opnaður sem raunverulega nýr baðstaður núna á vormánuðum, Fontana á Laugarvatni. Síðan fengum við tækifæri til þess að koma að uppbyggingu í Kerlingarfjöllum og höfum stýrt þar uppbyggingu og það er alveg magnaður staður og einstakur. Síðan erum við á fleygiferð að byggja gestastofu, hótel og baðstað í Þjórsárdal. Og síðast en ekki síst, þá erum við í undirbúningi við að fara í uppbyggingu að Hoffelli við Hornafjörð.
Þetta eru svona þessi verkefni sem við erum þátttakendur í og raunverulega snýst þetta allt um það í okkar huga að standa fyrir metnaðarfullri uppbyggingu á þessum svæðum í sátt við nærsamfélag og náttúru með samfélagslega ábyrgð og umhverfisábyrgð að leiðarljósi. Þetta er mjög spennandi framtíðarsýn sem við erum með í sambandi við hvernig við viljum þróa fyrirtækið til framtíðar. Það er til marks um styrk félagsins að þrátt fyrir þessi eldsumbrot sem við höfum verið að ræða um, þá hefur okkur tekist að halda fullum dampi á þessari vinnu þannig að við erum að horfa til þess að ljúka framkvæmdum í Þjórsárdal vorið 2028. Og það verður gríðarlega spennandi segull og einstakur segull sem verður skapaður þar.
Við höfum verið að nýta okkur þá reynslu sem við höfum fengið af rekstri í Kerlingarfjöllum og horft þá til þess hvernig við myndum vilja hafa hlutina í Þjórsárdalnum vegna þess að í báðum tilvikum erum við að vinna á friðlýstum svæðum og það þarf að tryggja aðgengi alls almennings til dæmis með gistiaðstöðu. Eins og staðan er í dag í Kerlingarfjöllum, þá geturðu gist í tjaldi eða í svefnpokaplássi eða í hótelgistingu og það sama verður uppi á teningnum í Þjórsárdal. Það á að tryggja sem kostur er aðgengi allra á sama tíma og við gerum mjög strangar kröfur um umgengni og umhverfi á þessum stöðum.“