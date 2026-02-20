fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Grímur Sæmundsen: Ógnin af eldsumbrotunum verður tækifæri í framtíðinni

Eyjan
Föstudaginn 20. febrúar 2026 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Árið 2024 voru eldsumbrot á Reykjanesskaga í 121 dag en Bláa lónið lokaði bara í 76 daga. Í fyrra voru umbrotin í 21 dag en Bláa lónið lokaði í tvo. Starfsfólk Bláa lónsins vann afreksverk við erfiðar aðstæður og ávallt var gætt fyllsta öryggis starfsfólksins og gesta. Það er einstök reynsla að vera á Svartsengi í því breytta landslagi sem þar er eftir eldsumbrotin. Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.

Hægt er að hlusta á brot úr þættinum hér:

Grímur Sæmundsen - 2
play-sharp-fill

Grímur Sæmundsen - 2

Það hlýtur að hafa verið ótrúleg tilfinning að stýra Bláa lóninu, og kannski varstu að horfa á Gísla Martein það kvöld þegar að kom bara, það er byrjað eldgos í Grindavík.

„Já, það hefur auðvitað alveg ógleymanlegt. Ég var reyndar staddur í leyfi erlendis þegar hamagangurinn raunverulega byrjaði og dreif mig heim, eðlilega. Fyrsti atburðurinn í þessum eldsumbrotum var kvikuhlaup. Það var ekki eldgos, sem reyndar er mikil gæfa að hafi ekki orðið, vegna þess að það hefði verið gríðarlegt drama ef að öll sú kvika sem hljóp ofan í Sundhnúkagígssprunguna hefði farið upp á yfirborðið á þeim tíma. En síðan tók bara við þetta tímabil þar sem við erum búin að glíma við, held ég, tólf atburði, þrjú kvikuhlaup og níu eldgos, minnir mig, og þetta er auðvitað búið að vera alveg ólýsanleg reynsla að takast á við þetta. Hvað mitt fólk hefur staðið sig frábærlega er að mínu mati alveg einstakt. Ég efast um að nokkurt fyrirtæki í heiminum hefði glímt við þessar aðstæður eins og við hjá Bláa lóninu höfum gert. Þetta er alveg með ólíkindum þessi frammistaða hjá mínu fólki.“

Þið hafið þurft að rýma ótal mörgum sinnum?

„Já.“

Er þetta ekki slæmt? Hefur þetta ekki skaðað fyrirtækið? Eða hvað? Er þetta svona bæði kostur og ókostur?

„Þetta er nú aldrei kostur en það sem að ég tel að við höfum náð að gera er að við höfum þarna tekist á við alveg fordæmalausa ógn. Og mín trú er sú að þegar að fram í sækir þá muni þessi ógn verða tækifæri.

Við erum ekki komin þangað enn þá. Að heimsækja Bláa lónið núna með því umhverfi sem þar hefur skapast vegna þessara eldsumbrota er alveg með ólíkindum magnað. Og sjá líka hvernig bæði við og viðbragðsaðilar og yfirvöld brugðust við þessum hamförum, hvernig þessir varnargarðar sem voru byggðir til að verja byggð í Grindavík og til að verja orkuverið í Svartsengi. Enn og aftur, ég sé ekki að nokkur þjóð hefði farið í slíkt verkefni með þeim hætti sem við gerðum, Íslendingar. Og undirstrikar raunverulega bara hvernig við sem þjóð getum brugðist við hamförum í víðara samhengi. Og þannig að bæði hönnun þessara varnargarða og síðan bara bygging þeirra og raunverulega að vera í miðri þessari hringiðu, þetta er auðvitað alveg einstök og ólýsanleg reynsla. Ég tel að þegar að upp er staðið þá verði þetta sjálfstæður segull, þetta eldsumbrotasvæði sem er í kringum okkar starfsstöð í Svartsengi og að sjálfsögðu líka hvað okkur varðar sjálf að hafa náð að vinna okkur í gegnum þessar hamfarir. Ég held, eins og ég segi, ég held að þetta sé bara alveg einstakt.“

Sjálfsagt má segja sem svo að við höfum að einhverju leyti notið góðs af því að fyrir rúmum 50 árum þá varð eldgos í Vestmannaeyjum þar sem að þurfti að verja bæði innsiglingu og byggð og einhverjar sömu aðferðir voru notaðar núna.

„Já, já, vissulega, en auðvitað eru þessir atburðir mjög ólíkir í eðli sínu. Þegar svona leið á, þá voru menn farnir að skoða einmitt að nýta hraunkælingaraðferðina sem að var fyrst notuð í Vestmannaeyjum og þannig að það voru auðvitað ekki byggðir neinir varnargarðar þar. Varnargarðarnir voru kannski svona aðalvörnin og það er sama, menn geta séð bara eigin augum þegar þeir koma suður eftir, þessir varnargarðar fyrir ofan byggðina í Grindavík sem raunverulega björguðu þéttbýlinu þar og sama með varnargarðana í Svartsengi sem að vörðu algjörlega mannvirki orkuversins og þá um leið okkar, þannig að það er ólíkt.

Árið sko 2024 voru eldsumbrot í gangi í 121 dag en við vorum eingöngu lokuð í 76. Og í fyrra voru eldsumbrot í gangi í 23 daga en við vorum lokuð í tvo þannig að mínu fólki tókst að framkvæma alveg ótrúlega hluti á sama tíma og fyllsta öryggis starfsmanna og gesta var gætt. Þetta er auðvitað alveg magnað.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 7 klukkutímum
Grímur Sæmundsen: Ógnin af eldsumbrotunum verður tækifæri í framtíðinni
Eyjan
Fyrir 11 klukkutímum
Regína ætlar að hætta sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar
EyjanFastir pennar
Fyrir 13 klukkutímum
Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins
Eyjan
Fyrir 22 klukkutímum
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
Eyjan
Í gær
Segir framkomuna í garð Guðmundar Inga skýrt dæmi um óheiðarleika stjórnmálanna – „Lygin festist“
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að – sumir skilja að tímabundin skipun í embætti er tímabundin, aðrir ekki
Eyjan
Í gær
Grímur Sæmundsen: Gjörbreytt samkeppnisumhverfi og rétti tíminn til að gera breytingar
EyjanFastir pennar
Í gær
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: VÁ!

Pennar

Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“
Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi

Mest lesið

Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið

Nýlegt

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Of mikið samráð getur þýtt að það gerist ekki neitt
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Er Brynjar á leið í borgarmálin?

Er Brynjar á leið í borgarmálin?
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Það dugar ekki að byggja fleiri hjúkrunarheimili
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Það þurfti að koma Sjálfstæðisflokknum úr ríkisstjórn til að komast áfram í útlendingamálum og orkumálum
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Erna Bjarnadóttir skrifar: Landbúnaður og ESB: Sérlausnir eru ekki undanþágur

Erna Bjarnadóttir skrifar: Landbúnaður og ESB: Sérlausnir eru ekki undanþágur
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Lilja vann og hvað svo? – Öldungaráðið stóð að baki henni

Orðið á götunni: Lilja vann og hvað svo? – Öldungaráðið stóð að baki henni
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Haraldur Ólafsson skrifar: JÁ þýðir já við himinháum reikningum og engum tækifærum
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi

Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Lilja hafði betur í formannsslag Framsóknarflokksins
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Borgarastyrjöld á stjórnarheimili síðustu ríkisstjórnar skapaði margvíslegan vanda í stjórnkerfinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Mannlíf hjólar í eigendur Moggans og gerir mikið úr erfiðri stöðu – hættir Moggi að koma út á pappír?

Orðið á götunni: Mannlíf hjólar í eigendur Moggans og gerir mikið úr erfiðri stöðu – hættir Moggi að koma út á pappír?
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Grípur til umdeildrar setningar úr kvikmynd til að svara eftirmanni sínum
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Svarthöfði skrifar: Vonlaust verkefni hjá Framsókn – formannsframbjóðendur með sjálfseyðingarhvöt
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB

Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Ekki lengur hægt að treysta því að stórveldi virði alþjóðalög – breytir stöðu lítilla fullvalda ríkja
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Viðskiptaráð vill snúa klukkunni aftur um heila öld – forsetinn þarf að passa sig

Orðið á götunni: Viðskiptaráð vill snúa klukkunni aftur um heila öld – forsetinn þarf að passa sig
Eyjan
Fyrir 1 viku

Jóhann Páll Jóhannsson: Orkuöflun komin af stað eftir sjö ára bið – forgangur almennings til orku lögfestur

Jóhann Páll Jóhannsson: Orkuöflun komin af stað eftir sjö ára bið – forgangur almennings til orku lögfestur
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
Eyjan
Fyrir 1 viku

Formannsslagur í Framsókn: Ísland á að vera hlutlaust í tollastríði, segir Ingibjörg Isaksen

Formannsslagur í Framsókn: Ísland á að vera hlutlaust í tollastríði, segir Ingibjörg Isaksen
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Planið er að virka – spyrjið bara Fitch!
Eyjan
Fyrir 1 viku

Formannsslagur í Framsókn: Síðasta ríkisstjórn fjárfesti gríðarlega í innviðum, segir Lilja Alfreðsdóttir

Formannsslagur í Framsókn: Síðasta ríkisstjórn fjárfesti gríðarlega í innviðum, segir Lilja Alfreðsdóttir
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum

Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Formannsslagur í Framsókn: Framsókn var hafnað í síðustu kosningum – það þarf Framsókn í ríkisstjórn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Nýir vendir sópa best – en hvernig sópa gamlir vendir?
Hide picture