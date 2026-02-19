Grímur Sæmundsen: Gjörbreytt samkeppnisumhverfi og rétti tíminn til að gera breytingar

Vonir standa til að árið í ár verði fyrsta árið frá 2019 sem talist getur eðlilegt starfsár hjá Bláa lóninu en á undanförnum árum hefur félagið orðið fyrir áhrifum af gjaldþrotum tveggja flugfélaga, heimsfaraldurs og eldsumbrota í nærumhverfinu. Samt hefur tekist að halda strikinu í þróunarstarfi. Þá eru sannarlega tímamót fram undan, en Grímur Sæmundsen lætur senn af störfum sem forstjóri en hann hefur stýrt fyrirtækinu frá upphafi. Grímur er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.
Það eru svona tímamót fram undan, þú ert að láta af störfum fljótlega sem forstjóri Bláa lónsins?
„Já, það er rétt að við erum að fá þetta er liðs við okkur Sigríði Margréti Oddsdóttur, sem var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, er að ljúka störfum þar og koma til starfa hjá okkur sem forstjóri. Ég og við öll horfum mjög til þess að fá að njóta hennar krafta. Hún kemur inn svona með ferska sýn á starfsemina. Það var að mínu mati kominn tími til að gera þessa breytingu af mörgum ástæðum. Þannig að við erum að horfa til þess að við séum að sigla út úr þessu eldsumbrotatímabili. Og við erum raunverulega að fara að girða okkur í brók gagnvart því að geta staðið fyrir eðlilegri starfsemi í félaginu í fyrsta skipti, kannski má segja, í sjö ár, sem að við erum að horfa til þess að geta átt eðlilegt starfsár. Alveg frá því 2019 þá höfum við alltaf verið að glíma við einhverjar ófyrirséðar áskoranir. Auðvitað 2019 féll WOW Air. Og þá var Boeing Max hneykslið.
Svo 2020 byrjar Covid og í beinu framhaldi af því, má segja, koma þessir atburðir á Reykjanesi þannig að við erum svona búin að vera að glíma við ýmsar svona fordæmalausar áskoranir, myndi ég vilja segja. Og núna erum við að sigla inn í nýjan veruleika. Við erum að sigla inn í samkeppnisumhverfi sem við höfum ekki svo sem verið í áður. Það eru auðvitað komnir fleiri aðilar sem að hafa fetað í okkar fótspor og séð tækifæri í að byggja baðstaði.“
Það eru böð bara hringinn í kringum landið.
„Já, við höfum einhvern veginn komið af stað mikilli baðstaðabylgju og höfum reyndar sjálf verið virkir þátttakendur í ýmsum þeim baðstöðum sem hafa verið reistir á undanförnum árum, þannig að mér finnst þetta hárrétt ákvörðun á hárréttum tíma. Auðvitað má ekki gleyma því heldur að undirritaður er nú kominn svona á eldri borgaraaldur. Við horfum með mikilli bjartsýni til framtíðarinnar í fyrirtækinu. Og í því samhengi líka að á sama tíma og við höfum verið að glíma við þessar áskoranir þá hefur okkur tekist að halda halda dampi í þróunarverkefnum og þeirri sýn okkar að breyta viðskiptalíkani félagsins frá því að vera að reka eingöngu Bláa lónið í Svartsengi yfir í að vera að vera virkir í rekstri víða um land og þannig að breyta raunverulega eðli fyrirtækisins frá því að vera að reka einn áfangastað í að vera að reka marga.“
Bláa lónið er ekki bara staður, það er líka vörumerki.
„Já, það er auðvitað alveg hárrétt og er nú hérna, held ég megi segja, þekktasta vörumerki Íslands og það eru auðvitað verðmæti í vörumerkinu sem við viljum líka nýta enn þá betur með þeim hætti að geta nálgast okkar viðskiptamannahóp með fleiri valkostum heldur en eingöngu því að koma í heimsókn til okkar í Bláa lónið.“
Og eins og þú segir, þetta er sennilega þekktasta íslenska vörumerkið. Ykkar vörur eru bara um víða veröld.
„Já, bæði höfum við nýtt styrk vörumerkisins í tengslum við það að við erum að leggja miklu meiri áherslu en áður á þróun og uppbyggingu húðvaranna okkar, Blue Lagoon Skin Care húðvaranna, og höfum verið að stíga skref í þeim efnum inn á Bandaríkjamarkað, sem hafa verið áhugaverð og gefa tilefni til bjartsýni. En Bláa lónið eða Blue Lagoon er auðvitað fyrst og fremst heimsþekkt vörumerki fyrir Bláa lónið á Íslandi sem einstakan áfangastað á heimsvísu og það er gaman að rifja það upp að árið 2012 valdi tímaritið National Geographic vatnið í Bláa lóninu sem eitt af 25 undrum veraldar sem er auðvitað alveg ótrúleg viðurkenning og undirstrikar einstakleika Bláa lónsins og lækningamáttarins í vatni Bláa lónsins eða í jarðsjónum suður frá sem er raunverulega grunnurinn að allri okkar starfsemi.“
