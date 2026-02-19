fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Grímur Sæmundsen: Gjörbreytt samkeppnisumhverfi og rétti tíminn til að gera breytingar

Eyjan
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 13:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Vonir standa til að árið í ár verði fyrsta árið frá 2019 sem talist getur eðlilegt starfsár hjá Bláa lóninu en á undanförnum árum hefur félagið orðið fyrir áhrifum af gjaldþrotum tveggja flugfélaga, heimsfaraldurs og eldsumbrota í nærumhverfinu. Samt hefur tekist að halda strikinu í þróunarstarfi. Þá eru sannarlega tímamót fram undan, en Grímur Sæmundsen lætur senn af störfum sem forstjóri en hann hefur stýrt fyrirtækinu frá upphafi. Grímur er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.

Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:

Grímur Sæmundsen - 1
play-sharp-fill

Grímur Sæmundsen - 1

Það eru svona tímamót fram undan, þú ert að láta af störfum fljótlega sem forstjóri Bláa lónsins?

„Já, það er rétt að við erum að fá þetta er liðs við okkur Sigríði Margréti Oddsdóttur, sem var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, er að ljúka störfum þar og koma til starfa hjá okkur sem forstjóri. Ég og við öll horfum mjög til þess að fá að njóta hennar krafta. Hún kemur inn svona með ferska sýn á starfsemina. Það var að mínu mati kominn tími til að gera þessa breytingu af mörgum ástæðum. Þannig að við erum að horfa til þess að við séum að sigla út úr þessu eldsumbrotatímabili. Og við erum raunverulega að fara að girða okkur í brók gagnvart því að geta staðið fyrir eðlilegri starfsemi í félaginu í fyrsta skipti, kannski má segja, í sjö ár, sem að við erum að horfa til þess að geta átt eðlilegt starfsár. Alveg frá því 2019 þá höfum við alltaf verið að glíma við einhverjar ófyrirséðar áskoranir. Auðvitað 2019 féll WOW Air. Og þá var Boeing Max hneykslið.

Svo 2020 byrjar Covid og í beinu framhaldi af því, má segja, koma þessir atburðir á Reykjanesi þannig að við erum svona búin að vera að glíma við ýmsar svona fordæmalausar áskoranir, myndi ég vilja segja. Og núna erum við að sigla inn í nýjan veruleika. Við erum að sigla inn í samkeppnisumhverfi sem við höfum ekki svo sem verið í áður. Það eru auðvitað komnir fleiri aðilar sem að hafa fetað í okkar fótspor og séð tækifæri í að byggja baðstaði.“

Það eru böð bara hringinn í kringum landið.

„Já, við höfum einhvern veginn komið af stað mikilli baðstaðabylgju og höfum reyndar sjálf verið virkir þátttakendur í ýmsum þeim baðstöðum sem hafa verið reistir á undanförnum árum, þannig að mér finnst þetta hárrétt ákvörðun á hárréttum tíma. Auðvitað má ekki gleyma því heldur að undirritaður er nú kominn svona á eldri borgaraaldur. Við horfum með mikilli bjartsýni til framtíðarinnar í fyrirtækinu. Og í því samhengi líka að á sama tíma og við höfum verið að glíma við þessar áskoranir þá hefur okkur tekist að halda halda dampi í þróunarverkefnum og þeirri sýn okkar að breyta viðskiptalíkani félagsins frá því að vera að reka eingöngu Bláa lónið í Svartsengi yfir í að vera að vera virkir í rekstri víða um land og þannig að breyta raunverulega eðli fyrirtækisins frá því að vera að reka einn áfangastað í að vera að reka marga.“

Bláa lónið er ekki bara staður, það er líka vörumerki.

„Já, það er auðvitað alveg hárrétt og er nú hérna, held ég megi segja, þekktasta vörumerki Íslands og það eru auðvitað verðmæti í vörumerkinu sem við viljum líka nýta enn þá betur með þeim hætti að geta nálgast okkar viðskiptamannahóp með fleiri valkostum heldur en eingöngu því að koma í heimsókn til okkar í Bláa lónið.“

Og eins og þú segir, þetta er sennilega þekktasta íslenska vörumerkið. Ykkar vörur eru bara um víða veröld.

„Já, bæði höfum við nýtt styrk vörumerkisins í tengslum við það að við erum að leggja miklu meiri áherslu en áður á þróun og uppbyggingu húðvaranna okkar, Blue Lagoon Skin Care húðvaranna, og höfum verið að stíga skref í þeim efnum inn á Bandaríkjamarkað, sem hafa verið áhugaverð og gefa tilefni til bjartsýni. En Bláa lónið eða Blue Lagoon er auðvitað fyrst og fremst heimsþekkt vörumerki fyrir Bláa lónið á Íslandi sem einstakan áfangastað á heimsvísu og það er gaman að rifja það upp að árið 2012 valdi tímaritið National Geographic vatnið í Bláa lóninu sem eitt af 25 undrum veraldar sem er auðvitað alveg ótrúleg viðurkenning og undirstrikar einstakleika Bláa lónsins og lækningamáttarins í vatni Bláa lónsins eða í jarðsjónum suður frá sem er raunverulega grunnurinn að allri okkar starfsemi.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 2 klukkutímum
Grímur Sæmundsen: Gjörbreytt samkeppnisumhverfi og rétti tíminn til að gera breytingar
EyjanFastir pennar
Fyrir 7 klukkutímum
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: VÁ!
EyjanFastir pennar
Í gær
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
Eyjan
Í gær
María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“
Eyjan
Í gær
Jóhann Páll Jóhannsson: Of mikið samráð getur þýtt að það gerist ekki neitt
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Er Brynjar á leið í borgarmálin?
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Það dugar ekki að byggja fleiri hjúkrunarheimili
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Það þurfti að koma Sjálfstæðisflokknum úr ríkisstjórn til að komast áfram í útlendingamálum og orkumálum

Pennar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“
Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn

Mest lesið

Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Uppljóstrar því sem David Beckham sagði við hana í miðju kynlífi og hafði mikil áhrif
Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS
Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi
Dánarorsök dótturinnar opinberuð

Nýlegt

Vill meiri innblöndun á Íslandi og skýtur á Miðflokkinn – „Hafa þegar tekið stefnuna upp í verki með sínu makavali“
Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“
Barðist fyrir hjónabandinu og leyndi eiginkonuna því að hún væri með krabbamein – Allt til að bjarga stjórnmálaferlinum
Leikkonan fann ástina á ný – Hittust fyrst fyrir 35 árum á Ítalíu
Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“
Lítt þekktur auðkýfingur fjárfestir fyrir mikla fjármuni í United
Náinn vinur Cole Palmer tjáir sig um framtíð hans – Ætlar að koma honum í United
Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra
Hrunið á ferlinum heldur áfram – Ætlar að rifta samningi sínum eftir þessi framkomu
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Haraldur Ólafsson skrifar: JÁ þýðir já við himinháum reikningum og engum tækifærum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi

Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Lilja hafði betur í formannsslag Framsóknarflokksins
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Borgarastyrjöld á stjórnarheimili síðustu ríkisstjórnar skapaði margvíslegan vanda í stjórnkerfinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Mannlíf hjólar í eigendur Moggans og gerir mikið úr erfiðri stöðu – hættir Moggi að koma út á pappír?

Orðið á götunni: Mannlíf hjólar í eigendur Moggans og gerir mikið úr erfiðri stöðu – hættir Moggi að koma út á pappír?
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Grípur til umdeildrar setningar úr kvikmynd til að svara eftirmanni sínum
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Svarthöfði skrifar: Vonlaust verkefni hjá Framsókn – formannsframbjóðendur með sjálfseyðingarhvöt

Svarthöfði skrifar: Vonlaust verkefni hjá Framsókn – formannsframbjóðendur með sjálfseyðingarhvöt
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Jóhann Páll Jóhannsson: Ekki lengur hægt að treysta því að stórveldi virði alþjóðalög – breytir stöðu lítilla fullvalda ríkja

Jóhann Páll Jóhannsson: Ekki lengur hægt að treysta því að stórveldi virði alþjóðalög – breytir stöðu lítilla fullvalda ríkja
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins

Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Viðskiptaráð vill snúa klukkunni aftur um heila öld – forsetinn þarf að passa sig
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Orkuöflun komin af stað eftir sjö ára bið – forgangur almennings til orku lögfestur
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Formannsslagur í Framsókn: Ísland á að vera hlutlaust í tollastríði, segir Ingibjörg Isaksen
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Planið er að virka – spyrjið bara Fitch!
Eyjan
Fyrir 1 viku

Formannsslagur í Framsókn: Síðasta ríkisstjórn fjárfesti gríðarlega í innviðum, segir Lilja Alfreðsdóttir

Formannsslagur í Framsókn: Síðasta ríkisstjórn fjárfesti gríðarlega í innviðum, segir Lilja Alfreðsdóttir
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum

Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Formannsslagur í Framsókn: Framsókn var hafnað í síðustu kosningum – það þarf Framsókn í ríkisstjórn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Nýir vendir sópa best – en hvernig sópa gamlir vendir?

Orðið á götunni: Nýir vendir sópa best – en hvernig sópa gamlir vendir?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Þörf fyrir Sólheima í hverjum landshluta – sjálfbært samfélag kærleiksriddara
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Íbúarnir aðlaga sig að þörfum fatlaðra en ekki öfugt – byrjaði sem tjaldbúðir
Eyjan
Fyrir 1 viku
Eyþór Eðvarðsson skrifar: Þegar Bretar brutu blað með peningaleiðinni – Ný sýn og kröftug leið til að ná árangri í loftslagsmálum
Hide picture