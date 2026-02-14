fbpx
Laugardagur 14.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“

Eyjan
Laugardaginn 14. febrúar 2026 11:05

Sigurður Ingi Jóhannsson og Lilja Alfreðsdóttir

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á morgun fer fram formannskjör í Framsóknarflokknum en í framboði eru Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður og Lilja Alfreðsdóttir varaformaður. Löngum hefur það verið altalað að töluverðir fáleikar séu með Lilju og Sigurði Inga Jóhannssyni fráfarandi formanni. Harðorður pistill sonar þess síðarnefnda gefur slíkum fullyrðingum byr undir báða vængi en í pistlinum er bent á að Lilja hafi ekki staðið sig í stykkinu við að efla fylgi flokksins í sínu kjördæmi og það sé ekki trúverðugt að hún telji sig geta togað fylgið upp á við.

Jóhann Sigurðsson, sonur Sigurður Inga, segir í pistlinum sem hann birtir á Facebook að hann sé búinn að vera flokksbundin Framsóknarmaður í 20 ár en hafi kosið að tjá sig lítið opinberlega um málefni flokksins eftir að faðir hans varð formaður svo að fólk teldi ekki að Sigurður Ingi væri að tjá sig í gegnum hann. Nú þegar faðir hans sé að hætta sem formaður hafi það hins vegar vakið hjá honum þörf fyrir að tjá sig um kjörið um arftakann.

Tölur

Jóhann segir Lilju, sem hann nefnir þó ekki á nafn, hafa sagt að tæp 42 prósent atkvæða Framsóknarflokksins í alþingiskosningunum 2024 hafi komið á höfuðborgarsvæðinu.

Hann segir ljóst að flokkurinn hafi beðið afhroð í kosningunum:

„Þeim var hafnað eftir að hafa verið þátttakandi í einni óvinsælustu ríkisstjórn seinni tíma.“

Í Reykjavík Suður, Reykjavík Norður og Suðvestur kjördæmi hafi Framsókn fengið 6.922 atkvæði af rétt tæplega 140.000 sem greidd hafi verið. Í kjördæmi Lilju, Reykjavík Suður, hafi flokkurinn fengið 1.638 atkvæði, eða um 4.4 prósent:

„Hún nefndi í viðtalinu sérstaklega kjördæmi formanns Framsóknar til samanburðar, Suðurkjördæmi. Þar vannst ákveðinn varnarsigur við erfiðar aðstæður. Formaðurinn datt inn á lokametrunum sem uppbótarþingmaður, en hvað komu mörg atkvæði í Suðurkjördæmi til Framsóknar?“

Suður

Jóhann bendir á að í Suðurkjördæmi, kjördæmi föður hans, hafi flokkurinn í kosningunum 2024 fengið 3.806 atkvæði eða um 12 prósent. Þetta séu fleiri atkvæði en flokkurinn hafi fengið í Reykjavíkurkjördæmunum til samans og fleiri en í Suðvesturkjördæmi, fjölmennasta kjördæmi landsins. Ljóst sé að leiðtogar flokksins á höfuðborgarsvæðinu hafi ekki staðið sig í stykkinu:

„Það er ekki hægt að fara í neinar grafgötur með það að varaformaðurinn og þeir ráðherrar sem leitt hafa lista Framsóknar á höfuðborgarsvæðinu síðastliðin ár grúttöpuðu kosningunum árið 2024. Þeim var hafnað af kjósendum og sennilega eru margar ástæður fyrir því. Ein af þeim tel ég líklega að þau hafi ekki sinnt skyldu sinni að rækta umhverfi sitt nægilega vel. Þau kynntu sig ekki í kjördæminu og sannfærðu ekki sína mikilvægustu kjósendur, hvers vegna þau ættu að vera kosin á þing. Það hefði mátt gera síðustu 10 árin, þegar menn höfðu aðstoðarmenn á launum, sinntu skyldum varaformanns eða ritara eða oddvita síns kjördæmis.“

Ljóst er að Lilja er ein þeirra sem þessi orð beinast að.

Ótrúverðugt

Jóhann heldur síðan áfram að beina spjótum sínum að Lilju:

„Að halda því fram að nú skuli sko taka til hendinni, að rífa upp grasrót flokksins. Hefja nýjan Framsóknaráratug þar sem Framsókn verður í fararbroddi, eftir að hafa mistekist svona hrapallega síðastliðin ár í sínu nærumhverfi, er að mínu mati frekar ótrúverðugt.“

Víkur hann því næst að hinum formannsframbjóðandanum, Akureyringnum Ingibjörgu Isaksen:

„Ég myndi sjálfur frekar treysta frambjóðenda sem hefur þurft að fara í gegnum prófkjör í sínu kjördæmi. Berjast fyrir sæti sínu. Byggja upp grasrót og skila tveimur þingmönnum með 14% fylgi, 3445 atkvæðum, eða einnig tvisvar sinnum fleiri atkvæði heldur en Reykjavíkurkjördæmin bæði til samans, þrátt fyrir að vera með næstum þrisvar sinnum færri atkvæði til að sækja (sko leikur að tölum er nefnilega skemmtilegur).“

Lýsir Jóhann yfir stuðningi við framboð Ingibjargar og hvetur „sanna“ Framsóknarmenn til að kjósa hana. Hvort Jóhann er með þessu að vísa í frásagnir, sem hafa meðal annars borist til Eyjunnar, um að Lilja og hennar fólk sé að stunda grimmt það sem lengi hefur fylgt kosningum sem þessum á Íslandi, að smala fólki í flokkinn, skal ósagt látið.

Segir Jóhann að lokum að flokksmenn geti mögulega með því að kjósa Ingibjörgu sem formann:

„Aftur séð annan Framsóknaráratug.“

Ingibjörg lýsir yfir ánægju sinni með pistil Jóhanns með því að „líka“ við hann en skiptar skoðanir eru um pistilinn í athugasemdum sem ritaðar hafa verið við hann.

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 3 klukkutímum
Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 klukkutímum
Jóhann Páll Jóhannsson: Ekki lengur hægt að treysta því að stórveldi virði alþjóðalög – breytir stöðu lítilla fullvalda ríkja
Eyjan
Fyrir 21 klukkutímum
Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Viðskiptaráð vill snúa klukkunni aftur um heila öld – forsetinn þarf að passa sig
EyjanFastir pennar
Í gær
Jóhann Páll Jóhannsson: Orkuöflun komin af stað eftir sjö ára bið – forgangur almennings til orku lögfestur
Eyjan
Í gær
Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Formannsslagur í Framsókn: Ísland á að vera hlutlaust í tollastríði, segir Ingibjörg Isaksen
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+

Pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum

Mest lesið

Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Vendingar í máli mannsins sem steinrotaði vin sinn óvart

Nýlegt

Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Vendingar í máli mannsins sem steinrotaði vin sinn óvart
Fór í hart vegna meðferðarheimilis – Hefur ekkert á móti starfseminni en tryggja þurfi betur öryggi og vandaðri málsmeðferð
Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna
Umdeild þáttaröð um hjónin frægu sem hlutu sviplegan dauðdaga – Ein þekktasta fjölskylda heims ósátt
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Rasistar sögðu Balotelli ítrekað að fá sér banana
„Ég ferðast ein – Þetta er aðferðin til að fá ókeypis mat, drykki og leiðsögn í öllum löndum sem ég heimsæki“
66°Norður opnar Archive verslun í Kaupmannahöfn
Newcastle sagt setja framherja í forgang og vilja losna við sinn dýrasta mann
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Formannsslagur í Framsókn: Framsókn var hafnað í síðustu kosningum – það þarf Framsókn í ríkisstjórn

Formannsslagur í Framsókn: Framsókn var hafnað í síðustu kosningum – það þarf Framsókn í ríkisstjórn
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Nýir vendir sópa best – en hvernig sópa gamlir vendir?
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Þörf fyrir Sólheima í hverjum landshluta – sjálfbært samfélag kærleiksriddara
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara

Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Íbúarnir aðlaga sig að þörfum fatlaðra en ekki öfugt – byrjaði sem tjaldbúðir

Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Íbúarnir aðlaga sig að þörfum fatlaðra en ekki öfugt – byrjaði sem tjaldbúðir
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Eyþór Eðvarðsson skrifar: Þegar Bretar brutu blað með peningaleiðinni – Ný sýn og kröftug leið til að ná árangri í loftslagsmálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar

Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Eftir krefjandi ár er bjart fram undan hjá Sólheimum – mikil samstaða starfsfólks

Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Eftir krefjandi ár er bjart fram undan hjá Sólheimum – mikil samstaða starfsfólks
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Tárin á Alþingi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
Eyjan
Fyrir 1 viku

Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“

Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Titringur magnast í Framsókn – lítt eftirsóknarvert hlutverk næsta formanns
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Vilhjálmur hefur ekkert unnið enn þá – hrokafullt tal um bæjarstjórastól
Eyjan
Fyrir 1 viku

Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi

Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigvaldi Einarsson skrifar: Moltbot breytir leiknum: Þegar tæknin hættir að svara spurningum og fer að stjórna tölvunni þinni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Péturslögmálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Æra látins manns

Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ
Eyjan
Fyrir 1 viku
Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar