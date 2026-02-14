Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“

Á morgun fer fram formannskjör í Framsóknarflokknum en í framboði eru Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður og Lilja Alfreðsdóttir varaformaður. Löngum hefur það verið altalað að töluverðir fáleikar séu með Lilju og Sigurði Inga Jóhannssyni fráfarandi formanni. Harðorður pistill sonar þess síðarnefnda gefur slíkum fullyrðingum byr undir báða vængi en í pistlinum er bent á að Lilja hafi ekki staðið sig í stykkinu við að efla fylgi flokksins í sínu kjördæmi og það sé ekki trúverðugt að hún telji sig geta togað fylgið upp á við.
Jóhann Sigurðsson, sonur Sigurður Inga, segir í pistlinum sem hann birtir á Facebook að hann sé búinn að vera flokksbundin Framsóknarmaður í 20 ár en hafi kosið að tjá sig lítið opinberlega um málefni flokksins eftir að faðir hans varð formaður svo að fólk teldi ekki að Sigurður Ingi væri að tjá sig í gegnum hann. Nú þegar faðir hans sé að hætta sem formaður hafi það hins vegar vakið hjá honum þörf fyrir að tjá sig um kjörið um arftakann.
Jóhann segir Lilju, sem hann nefnir þó ekki á nafn, hafa sagt að tæp 42 prósent atkvæða Framsóknarflokksins í alþingiskosningunum 2024 hafi komið á höfuðborgarsvæðinu.
Hann segir ljóst að flokkurinn hafi beðið afhroð í kosningunum:
„Þeim var hafnað eftir að hafa verið þátttakandi í einni óvinsælustu ríkisstjórn seinni tíma.“
Í Reykjavík Suður, Reykjavík Norður og Suðvestur kjördæmi hafi Framsókn fengið 6.922 atkvæði af rétt tæplega 140.000 sem greidd hafi verið. Í kjördæmi Lilju, Reykjavík Suður, hafi flokkurinn fengið 1.638 atkvæði, eða um 4.4 prósent:
„Hún nefndi í viðtalinu sérstaklega kjördæmi formanns Framsóknar til samanburðar, Suðurkjördæmi. Þar vannst ákveðinn varnarsigur við erfiðar aðstæður. Formaðurinn datt inn á lokametrunum sem uppbótarþingmaður, en hvað komu mörg atkvæði í Suðurkjördæmi til Framsóknar?“
Jóhann bendir á að í Suðurkjördæmi, kjördæmi föður hans, hafi flokkurinn í kosningunum 2024 fengið 3.806 atkvæði eða um 12 prósent. Þetta séu fleiri atkvæði en flokkurinn hafi fengið í Reykjavíkurkjördæmunum til samans og fleiri en í Suðvesturkjördæmi, fjölmennasta kjördæmi landsins. Ljóst sé að leiðtogar flokksins á höfuðborgarsvæðinu hafi ekki staðið sig í stykkinu:
„Það er ekki hægt að fara í neinar grafgötur með það að varaformaðurinn og þeir ráðherrar sem leitt hafa lista Framsóknar á höfuðborgarsvæðinu síðastliðin ár grúttöpuðu kosningunum árið 2024. Þeim var hafnað af kjósendum og sennilega eru margar ástæður fyrir því. Ein af þeim tel ég líklega að þau hafi ekki sinnt skyldu sinni að rækta umhverfi sitt nægilega vel. Þau kynntu sig ekki í kjördæminu og sannfærðu ekki sína mikilvægustu kjósendur, hvers vegna þau ættu að vera kosin á þing. Það hefði mátt gera síðustu 10 árin, þegar menn höfðu aðstoðarmenn á launum, sinntu skyldum varaformanns eða ritara eða oddvita síns kjördæmis.“
Ljóst er að Lilja er ein þeirra sem þessi orð beinast að.
Jóhann heldur síðan áfram að beina spjótum sínum að Lilju:
„Að halda því fram að nú skuli sko taka til hendinni, að rífa upp grasrót flokksins. Hefja nýjan Framsóknaráratug þar sem Framsókn verður í fararbroddi, eftir að hafa mistekist svona hrapallega síðastliðin ár í sínu nærumhverfi, er að mínu mati frekar ótrúverðugt.“
Víkur hann því næst að hinum formannsframbjóðandanum, Akureyringnum Ingibjörgu Isaksen:
„Ég myndi sjálfur frekar treysta frambjóðenda sem hefur þurft að fara í gegnum prófkjör í sínu kjördæmi. Berjast fyrir sæti sínu. Byggja upp grasrót og skila tveimur þingmönnum með 14% fylgi, 3445 atkvæðum, eða einnig tvisvar sinnum fleiri atkvæði heldur en Reykjavíkurkjördæmin bæði til samans, þrátt fyrir að vera með næstum þrisvar sinnum færri atkvæði til að sækja (sko leikur að tölum er nefnilega skemmtilegur).“
Lýsir Jóhann yfir stuðningi við framboð Ingibjargar og hvetur „sanna“ Framsóknarmenn til að kjósa hana. Hvort Jóhann er með þessu að vísa í frásagnir, sem hafa meðal annars borist til Eyjunnar, um að Lilja og hennar fólk sé að stunda grimmt það sem lengi hefur fylgt kosningum sem þessum á Íslandi, að smala fólki í flokkinn, skal ósagt látið.
Segir Jóhann að lokum að flokksmenn geti mögulega með því að kjósa Ingibjörgu sem formann:
„Aftur séð annan Framsóknaráratug.“
Ingibjörg lýsir yfir ánægju sinni með pistil Jóhanns með því að „líka“ við hann en skiptar skoðanir eru um pistilinn í athugasemdum sem ritaðar hafa verið við hann.