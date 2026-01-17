fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Mikilvægt að hafa Ingu og Flokk fólksins í ríkisstjórninni – sinnum hópum sem hafa verið hliðsettir

Laugardaginn 17. janúar 2026 16:00

Það skipti mjög miklu máli að hafa rödd Ingu Sæland og Flokks fólksins við ríkisstjórnarborðið. Stjórnarflokkarnir eru samhentir í því að setja á dagskrá málefni fólks sem hefur verið hliðsett í íslensku samfélagi. Hér er um að ræða fátækt fólk, öryrkja og eldri borgara. Það er alrangt að þau verkefni sem ráðist hefur verið í fyrir þessa hópa séu fyrst og fremst mál sem síðasta ríkisstjórn undirbjó. Þegar Inga sæland fer af stað er hún á við risaborvél. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

„Ég er líka mjög stolt af síðasta ári fyrir það að við lögfestum samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, eitthvað sem að er alltaf búið að vera á dagskrá en það er alltaf búið að vera eitthvað þvælast fyrir og alls konar hérna ómögulegheit borin fyrir sig, en þessi ríkisstjórn kláraði það og það er alveg rétt að útgjöld á ákveðnum sviðum hafa aukist af því að það er þannig að, ekki síst Flokkur fólksins, en við bæði í Viðreisn og Samfylkingu við höfum stutt það að setja málefni ákveðins hóps sem hefur verið hliðsettur í íslensku samfélagi og inni í kerfinu, að hann er meira á dagskrá og við erum að tala um fátækt fólk, við erum að tala um öryrkja, við erum að tala um eldri borgara og við sjáum þetta bæði í breytingum á almannatryggingakerfinu, en við sjáum það líka á því að það hafa ekki fleiri skóflustungur og fleiri framkvæmdir verið settar af stað heldur en í tíð þessarar ríkisstjórnar. Það er ekki þannig að fyrri ríkisstjórn hafi verið búin að undirbúa það. Inga er náttúrulega bara risaborvél þegar hún fer af stað og allir vita hvar hennar hjarta slær og þannig er það bara.“

Já, það er mikilvægt að fá þetta inn í landsstjórnina.

„Það er mikilvægt að fá nákvæmlega þessa þætti inn í landstjórnina og ég held ég hafi nú orðað í einhverjum sjónvarpsþætti að það skiptir svo miklu máli að hafa rödd Ingu og Flokks fólksins við borðið því að þú veist, það væri alveg hægt að flokka okkur Kristrúnu sem einhverjar svona elítu stjórnmálakellingar. En þess vegna er þetta svo heilbrigt samtal sem við eigum og kannski er það sem truflar öll þessi afturhaldsöfl að við eigum bara í nokkuð góðu, opinskáu, hreinskiptnu samtali sem vinir og vinkonur eiga, og geta sett fram. Mér finnst þetta vera pínu fegurð í þessari pólitík sem er núna, sem að ég er að fá að upplifa eftir öll þessi ár í pólitík, að þá erum við að snerta eitthvað sem að mér finnst vera fallegt.“

Já, maður tekur eftir því og ég held að það hafi aldrei verið flokkur eins og Flokkur fólksins inni í ríkisstjórn, og ég held að það hafi aldrei verið ríkisstjórn eins og þessi hérna. Eftir sjö ár af því eymdarástandi sem hér var í tíð ríkisstjórnar Katrínar og Bjarna, sem eru ágætis fólk bæði tvö …

„Já, já, það hefur ekkert með það að gera.“

En ríkisstjórnin var bara alveg afleit. Að sjá samhenta ríkisstjórn. Ríkisstjórnarflokkarnir halda reglulega sameiginlega þingflokksfundi.

„Það hef ég aldrei upplifað, það hefur aldrei gerst. Við gerum það og förum yfir stór mál og tölum okkur niður á niðurstöðu og aðferðafræði og fleira og það hefur meðal annars styrkt hópinn og komið okkur og svona enn þéttar saman. Og svo koma líka alls konar hugmyndir sem við getum þá í ríkisstjórninni tekið áfram og meitlað betur. Og allt í samvinnu og það er, þetta er svona aðeins ný aðferðafræði í því hvernig við vinnum sem sem hópur og sem ríkisstjórn. Ég gæti nefnt, af því að ég var að tala um málin frá Flokki fólksins. Og ég ræddi veiðigjöldin áðan líka, en líka bara þetta, við erum að koma meiri aga á ríkisfjármálin. Við erum búin að innleiða stöðugleikareglu. Við náðum á árinu að klára að selja Íslandsbanka án þess að það yrði uppþot og reiði í samfélaginu og tryggðum ríkissjóði …“

Það þurfti enginn að segja af sér.

„Nei, nei, það þurfti enginn að segja af sér. Daði, hann skar og hjó á þennan hnút sem hefur verið allt of lengi út af ÍL-sjóði. Við erum að sjá fram á það að Hanna Katrín sé að einfalda kerfin og hún er að sameina stofnanir eins og Þorbjörg Sigríður, dómsmálaráðherra, er líka að gera. Þannig að þetta gengur vel.

Svo vil ég nefna orkumálin. Það var náttúrlega algjört orkustopp, virkjanastopp í síðustu sjö ár og það er meðal annars að há okkur svolítið núna varðandi verðmætasköpun. Eðlilega eru margir sem að sækjast eftir, hvort sem það eru gagnaver eða alls konar verkefni sem tengjast hugveitu og hugverkarétti og fleira, sem þurfa á orku að halda. En vegna þess að síðasta ríkisstjórn náði ekki að að fylgja eftir ákveðnum málum, þá hafa tækifærin ekki verið alveg eins sterk núna strax í upphafi. En við erum að vinna á því o og það ætlum við að gera og erum að gera, meðal annars undir forystu Jóhanns Páls, og það skiptir okkur mjög miklu máli.

Ég bara er ánægð í stóru myndinni með með ríkisstjórnina. Er ég ánægð með allt? Nei, ekkert endilega. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilin með með það og það er eitt og annað sem að ég hefði viljað sjá farið í eða gert með einhverjum aðeins öðrum hætti, en ég er mjög sátt með það hvernig við höfum unnið þetta. Við erum erum að fylgja eftir því sem við sögðumst ætla að gera, hvort sem að við köllum það verkstjórn eða eitthvað annað. En við spyrjum okkur alltaf, er þetta í þágu almannahagsmuna? Er þetta í þágu fólksins í landinu? Hvað getum við gert til þess að að öryggi heimilanna verði meira, að það verði meiri fyrirsjáanleiki fyrir heimilin og litlu og meðalstóru fyrirtækin? Að matarkarfan verði ekki alltaf svona rándýr eins og hún er. Og þess vegna skiptir efnahagslegur stöðugleiki máli. Þess vegna skiptir máli að við reynum að að nýta öll tækifæri sem að við fáum. Að grípa þau þannig að við getum náð niður einmitt vöxtum og verðbólgu, því það er náttúrulega stærsta mál heimilanna, að þau hafi meira á milli handanna heldur en að borga bönkunum vexti inn í, inn í sitt kerfi.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

