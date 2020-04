Opnar sig frekar um hræðilega upplifun hjá Ellen DeGeneres – Mátti ekki nota klósettið

Samfélagsmiðlastjarnan Nikkie de Jager opinberaði leyndarmál sitt í janúar eftir að hafa sætt hótunum og kúgunum. Hún greindi frá því í myndbandi á YouTube að hún væri trans.

Í kjölfarið fór hún í viðtal til Ellen DeGeneres og vakti viðtalið mikla lukku. Hins vegar var upplifun Nikkie ekki eins jákvæð og hún leit út fyrir að vera. Nikkie greindi fyrst frá því í viðtali í hollenska spjallþættinum De Wereld Draiit Door að Ellen hafi ekki verið eins vingjarnleg og hún hélt.

Nikkie sagði að Ellen hafði ekki heilsað henni og að þáttur Ellenar hafi verið „kaldur og fjarlægur.“

Ummæli Nikkie vöktu mikla athygli og kepptust fjölmiðlar um heim allan að fjalla um málið.

Nú hefur Nikkie opnað sig meira um upplifun sína í spjallþætti Ellen DeGeneres. Pop Crave greinir frá því á Twitter.

NikkieTutorials talks to &C Magazine about being mistreated on the Ellen DeGenerous show:

“Every guest at Ellen had a private toilet, but I didn’t. I couldn’t even use the closest toilet to me because it was reserved for the Jonas Brothers…” pic.twitter.com/UkOMXW391B

— Pop Crave (@PopCrave) April 16, 2020