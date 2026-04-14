fbpx
Þriðjudagur 14.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Flestir miðverðir United frá þegar liðið heimsækir Chelsea

90 Mínútur

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

433
433Sport

Vilja skila Jackson en kaupa annan framherja úr ensku deildinni

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 14. apríl 2026 15:00

Brian Brobbey Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bayern Munich fylgist grannt með framherjanum Brian Brobbey fyrir möguleg kaup í sumar.

Brobbey, sem leikur með Sunderland, hefur vakið athygli í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Hann hefur skorað sex mörk í 25 leikjum síðan hann kom til félagsins frá Ajax síðasta sumar í samningi sem gæti numið rúmum 22 milljónum punda.

Hinn hollenski landsliðsmaður er talinn spennandi kostur fyrir Bayern, þó ljóst sé að hann þyrfti líklega að sætta sig við varamannshlutverk á bak við Harry Kane. Kane hefur verið í mögnuðu formi og skorað 49 mörk í 41 leik á tímabilinu.

Sem stendur er Nicolas Jackson varamaður Kane hjá Bayern á láni frá Chelsea, en óvissa ríkir um framtíð hans hjá félaginu.

Bayern greiddi háa upphæð fyrir lán Jackson og möguleiki er á varanlegum samningi, en ákvörðun hefur ekki verið tekin. Brobbey gæti því orðið næsta skotmark þýska stórliðsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 13 mínútum
Vilja skila Jackson en kaupa annan framherja úr ensku deildinni
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Flestir miðverðir United frá þegar liðið heimsækir Chelsea
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Stuðningsmenn United margir pirraðir út í Bruno eftir gærkvöldið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tímabilið úr sögunni en vonast til að ná HM
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Carrick talar um eina verstu ákvörðun sem hann hefur séð – Skoða að áfrýja rauða spjaldinu
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Iraola afþakkar nýjan samning og fer í sumar – Þessi er sagður efstur á blaði
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Arne Slot trúir á kraftaverk á Anfield í kvöld
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Haaland brosti sínu breiðasta þegar United tapaði í gær – Þetta er myndin sem hann birti

Mest lesið

Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”
Jón Steinar opnar sig um ásakanirnar – „Ég ber engan kala til barnanna sem tóku þátt í þessu máli gegn okkur“
Stólpagrín gert að J.D. Vance – „Á sögulegri siglingu“
Andra var bolað úr starfi á Akranesi – „Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju“
Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum

Nýlegt

Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“
Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
ChatGPT hjálpaði konu að varpa ljósi á sjaldgæfan sjúkdóm eftir margra ára mistök lækna
Haaland brosti sínu breiðasta þegar United tapaði í gær – Þetta er myndin sem hann birti
„Aldur hefur ekkert að gera með hvort þú náir vel saman við einhverja manneskju“
Skammar Romero fyrir að hafa farið að gráta – Átti að berja trú í menn
Íslenskur landsliðsmaður vekur athygli – Gefur út barnabók á dönsku
Sólveig er einstæðingur í kvíðakasti yfir því að eldast – „Ég mun ekki endilega hafa aðstandendur sem geta gripið inn í“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Gary Neville borgar væna summu fyrir rásirnar hans Goldbridge
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Líkur á að tímabilið sé búið hjá Arnari

Líkur á að tímabilið sé búið hjá Arnari
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Mætti fyrir dóm og hafnar því enn á ný að hann sé kynferðisafbrotamaður
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Yfirlýsing frá Akranesi vegna frásagnar Andra í gær – „Félagið starfar almennt í samræmi við siðareglur og hegðunarviðmið“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Sérfræðingur í líkamstjáningu telur að Arteta óttist það að vera rekinn

Sérfræðingur í líkamstjáningu telur að Arteta óttist það að vera rekinn
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Segir háværar kjaftasögur ekki hafa áhrif

Segir háværar kjaftasögur ekki hafa áhrif
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Látinn eftir harða baráttu við krabbamein
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Vill mæta aftur í enska boltann í sumar – Kemur frítt frá Sádí Arabíu

Vill mæta aftur í enska boltann í sumar – Kemur frítt frá Sádí Arabíu
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Liverpool og Chelsea vilja sama unga sóknarmanninn
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Newcastle sagt skoða að kaupa miðjumann United
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Játar því að hafa selt vinum sínum feik Gucci vörur – Hitti mann á krá sem reddaði vörunum

Játar því að hafa selt vinum sínum feik Gucci vörur – Hitti mann á krá sem reddaði vörunum
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Stoltur af því að hafa ekki pissað undir í þrjátíu ár

Stoltur af því að hafa ekki pissað undir í þrjátíu ár
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Leeds sótti stigin þrjú á Old Trafford – Hártog og hörmulegur fyrri hálfleikur heimamanna
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Stígur sögulegt skref og kemur út úr skápnum – „Viljum tjá það sem við finnum“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Sjáðu myndina – Martinez rekinn af velli fyrir að toga í hár

Sjáðu myndina – Martinez rekinn af velli fyrir að toga í hár
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Carragher harðorður og telur að Tottenham falli
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Bruno lætur United vita hvað þarf að gerast svo hann verði áfram
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Andra var bolað úr starfi á Akranesi – „Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum

Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Nýtt hlutverk Gareth Southgate í gær vakti athygli

Nýtt hlutverk Gareth Southgate í gær vakti athygli
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Segir frá því hvar hann var þegar Amorim var rekinn
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Fengin í Úlfarsárdalinn að austan

Fengin í Úlfarsárdalinn að austan
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Glódís: „Við erum að spila á móti virkilega góðu liði“
433Sport
Í gær
Svar Guardiola vekur athygli – „Ég er ekki að grínast!“
433Sport
Í gær

Tveir klókir Austfirðingar græddu vel um helgina – Annar hlaut 9 milljónir með þessu kerfi

Tveir klókir Austfirðingar græddu vel um helgina – Annar hlaut 9 milljónir með þessu kerfi
433Sport
Í gær

Þorsteinn segir Ísland þurfa að varast þessi atriði annað kvöld

Þorsteinn segir Ísland þurfa að varast þessi atriði annað kvöld
433Sport
Í gær
Rooney segir City með forskotið í titilbaráttunni og útskýrir hvers vegna
433Sport
Í gær
Guardiola hrósar Arsenal í hástert fyrir einvígið um næstu helgi – „Besta liðið á Englandi og í Evrópu“