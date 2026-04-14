Vilja skila Jackson en kaupa annan framherja úr ensku deildinni

Bayern Munich fylgist grannt með framherjanum Brian Brobbey fyrir möguleg kaup í sumar.
Brobbey, sem leikur með Sunderland, hefur vakið athygli í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Hann hefur skorað sex mörk í 25 leikjum síðan hann kom til félagsins frá Ajax síðasta sumar í samningi sem gæti numið rúmum 22 milljónum punda.
Hinn hollenski landsliðsmaður er talinn spennandi kostur fyrir Bayern, þó ljóst sé að hann þyrfti líklega að sætta sig við varamannshlutverk á bak við Harry Kane. Kane hefur verið í mögnuðu formi og skorað 49 mörk í 41 leik á tímabilinu.
Sem stendur er Nicolas Jackson varamaður Kane hjá Bayern á láni frá Chelsea, en óvissa ríkir um framtíð hans hjá félaginu.
Bayern greiddi háa upphæð fyrir lán Jackson og möguleiki er á varanlegum samningi, en ákvörðun hefur ekki verið tekin. Brobbey gæti því orðið næsta skotmark þýska stórliðsins.