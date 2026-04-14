fbpx
Þriðjudagur 14.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

PSG vann á Anfield og flaug áfram – Dramatík á Spáni og Barcelona úr leik

90 Mínútur

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

433
433Sport

Þorsteinn ómyrkur í máli og með skýrt ákall til þjóðarinnar – „Ég skal vera hreinskilinn, það eru vonbrigði"

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 14. apríl 2026 22:05

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari var ánægður með gríðarlega mikilvægan 1-0 sigur á Úkraínu í undankeppni HM í kvöld. Stigin gætu reynst dýrmæt þegar að umspilinu um sæti á mótinu kemur.

„Þetta var mikilvægur sigur og mér fannst við fín í dag. Við sköpuðum mikið af færum, vorum ógnandi í föstum leikatriðum og fannst við hafa góða stjórn á leiknum, sérstaklega í seinni hálfleik.“

Þorsteinn ræddi um leikinn á ítarlegri hátt en var einnig spurður út á mætingu á völlinn í kvöld. Aðeins um tæp 1500 mættu á þennan mikilvæga leik.

„Þeir áhorfendur sem mættu voru frábærir, stóðu sig vel og skiptu okkur máli. Ég skal vera hreinskilinn, það eru vonbrigði því liðið er búið að vera með þeim bestu síðustu 5-6 ár en við náum aldrei einhverjum fjölda á völlinn,“ sagði Þorsteinn.

„England kemur hérna á laugardaginn og mér finnst bara skrýtið ef fólk mætir ekki til að sjá nokkra af bestu leikmönnum heims.“

Þorsteinn segir að það þurfi að ná yngri iðkendum á völlinn í meiri mæli.

„Við erum ekki að fara að sækja aðdáendur á karlaleiki. Við þurfum að búa til aðdáendur úr yngri iðkendum, að það verði þeirra lístíll að mæta á völlinn ef þær eru ekki sjálfar að fara að spila.

Það er skrýtið að horfa kannski upp á knattspyrnudeild sem er með 600 iðkendur í kvennaflokki en það mæta 150 á leik, það er skrýtið.“

Ítarlegt viðtal við Þorstein er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

