Þorsteinn ómyrkur í máli og með skýrt ákall til þjóðarinnar – „Ég skal vera hreinskilinn, það eru vonbrigði“

Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari var ánægður með gríðarlega mikilvægan 1-0 sigur á Úkraínu í undankeppni HM í kvöld. Stigin gætu reynst dýrmæt þegar að umspilinu um sæti á mótinu kemur.
„Þetta var mikilvægur sigur og mér fannst við fín í dag. Við sköpuðum mikið af færum, vorum ógnandi í föstum leikatriðum og fannst við hafa góða stjórn á leiknum, sérstaklega í seinni hálfleik.“
Þorsteinn ræddi um leikinn á ítarlegri hátt en var einnig spurður út á mætingu á völlinn í kvöld. Aðeins um tæp 1500 mættu á þennan mikilvæga leik.
„Þeir áhorfendur sem mættu voru frábærir, stóðu sig vel og skiptu okkur máli. Ég skal vera hreinskilinn, það eru vonbrigði því liðið er búið að vera með þeim bestu síðustu 5-6 ár en við náum aldrei einhverjum fjölda á völlinn,“ sagði Þorsteinn.
„England kemur hérna á laugardaginn og mér finnst bara skrýtið ef fólk mætir ekki til að sjá nokkra af bestu leikmönnum heims.“
Þorsteinn segir að það þurfi að ná yngri iðkendum á völlinn í meiri mæli.
„Við erum ekki að fara að sækja aðdáendur á karlaleiki. Við þurfum að búa til aðdáendur úr yngri iðkendum, að það verði þeirra lístíll að mæta á völlinn ef þær eru ekki sjálfar að fara að spila.
Það er skrýtið að horfa kannski upp á knattspyrnudeild sem er með 600 iðkendur í kvennaflokki en það mæta 150 á leik, það er skrýtið.“
