Stuðningsmenn United margir pirraðir út í Bruno eftir gærkvöldið

Stuðningsmenn Manchester United voru afar ósáttir við Bruno Fernandes eftir tap liðsins gegn Leeds United.
Atvikið átti sér stað skömmu áður en Leeds tvöfaldaði forskot sitt í leiknum. United var þá þegar undir mikilli pressu þegar Noah Okafor skoraði sitt annað mark með skoti utan teigs sem breytti um stefnu af Leny Yoro og hafnaði í netinu.
Í aðdraganda marksins hafði Ethan Ampadu unnið boltann af Fernandes í því sem margir töldu hreina tæklingu. Fyrirliði United féll hins vegar til jarðar og var þar á meðan leikurinn hélt áfram.
Leeds nýtti sér ringulreið í vörn United og refsaði með marki, á meðan Fernandes var enn niðri. Stuðningsmenn voru fljótir að gagnrýna viðbrögð hans og töldu hann hafa brugðist liðinu í mikilvægri stöðu.
Umræðan blossaði upp á samfélagsmiðlum þar sem margir sögðu að hann hefði átt að halda leik áfram í stað þess að leita dóms.
Atvikið hefur aukið á gagnrýni á United eftir tapið.