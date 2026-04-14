Þriðjudagur 14.apríl 2026

Mætti fyrir dóm og hafnar því enn á ný að hann sé kynferðisafbrotamaður

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Sérfræðingur í líkamstjáningu telur að Arteta óttist það að vera rekinn

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 14. apríl 2026 09:30

Mikel Arteta er sagður undir mikilli pressu eftir tap Arsenal gegn Bournemouth um helgina.

Arsenal hefur nú tapað þremur af síðustu fjórum leikjum sínum og hefur einnig dottið út úr báðum bikarkeppnum. Á sama tíma hefur Manchester City minnkað forskot Arsenal í toppbaráttunni niður í sex stig, með leik til góða.

Sérfræðingur í líkamstjáningu, Darren Stanton, telur að Arteta hafi sýnt merki um mikla reiði og áhyggjur eftir leikinn. Samkvæmt honum reyndi Spánverjinn að halda aftur af sér í viðtölum, en ýmis merki bentu til innri spennu.

„Við sáum skýr merki um reiði. Hann var mjög ósáttur við frammistöðuna og stöðu liðsins undanfarið,“ sagði Stanton. Hann benti á aukinn blikkhraða, þéttan svip og líkamstjáningu sem gefi til kynna streitu og kvíða.

Stanton telur að Arteta geri sér grein fyrir alvarleika stöðunnar og að framtíð hans sé í húfi ef úrslitin lagast ekki fljótlega. Hann telji að viti að það muni kosta hann starfið.

Næsti leikur Arsenal er gegn Manchester City á Etihad og gæti haft afgerandi áhrif á titilbaráttuna. Ef Arsenal nær ekki úrslitum þar gæti forskotið horfið og pressan aukist enn frekar.

Arteta stendur því frammi fyrir lykilvikum á lokaspretti tímabilsins þar sem bæði titilvonir og starf hans eru undir.

433Sport
Fyrir 20 mínútum
Sérfræðingur í líkamstjáningu telur að Arteta óttist það að vera rekinn
433Sport
Fyrir 31 mínútum
Líkur á að tímabilið sé búið hjá Arnari
433Sport
Fyrir 50 mínútum
Mætti fyrir dóm og hafnar því enn á ný að hann sé kynferðisafbrotamaður
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Yfirlýsing frá Akranesi vegna frásagnar Andra í gær – „Félagið starfar almennt í samræmi við siðareglur og hegðunarviðmið“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Segir háværar kjaftasögur ekki hafa áhrif
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Látinn eftir harða baráttu við krabbamein
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Vill mæta aftur í enska boltann í sumar – Kemur frítt frá Sádí Arabíu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Liverpool og Chelsea vilja sama unga sóknarmanninn

Jón Steinar opnar sig um ásakanirnar – „Ég ber engan kala til barnanna sem tóku þátt í þessu máli gegn okkur“
Andra var bolað úr starfi á Akranesi – „Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju“
Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum
Fréttastjóri gagnrýnir lágflugið harkalega – „Hvar var flugmaðurinn sem sat við hliðina á honum?“
Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“

Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“
Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
ChatGPT hjálpaði konu að varpa ljósi á sjaldgæfan sjúkdóm eftir margra ára mistök lækna
Sjómaður geldur fyrir gamlar syndir – Sankaði að sér vopnum
Vill mæta aftur í enska boltann í sumar – Kemur frítt frá Sádí Arabíu
Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”
Ragnhildur Alda María flytur sig um set
Liverpool og Chelsea vilja sama unga sóknarmanninn
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Stoltur af því að hafa ekki pissað undir í þrjátíu ár
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Leeds sótti stigin þrjú á Old Trafford – Hártog og hörmulegur fyrri hálfleikur heimamanna

433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Stígur sögulegt skref og kemur út úr skápnum – „Viljum tjá það sem við finnum“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Sjáðu myndina – Martinez rekinn af velli fyrir að toga í hár
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Carragher harðorður og telur að Tottenham falli

433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Bruno lætur United vita hvað þarf að gerast svo hann verði áfram

433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Andra var bolað úr starfi á Akranesi – „Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum

433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Nýtt hlutverk Gareth Southgate í gær vakti athygli
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Segir frá því hvar hann var þegar Amorim var rekinn
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Fengin í Úlfarsárdalinn að austan

433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Glódís: „Við erum að spila á móti virkilega góðu liði“

433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Svar Guardiola vekur athygli – „Ég er ekki að grínast!“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Tveir klókir Austfirðingar græddu vel um helgina – Annar hlaut 9 milljónir með þessu kerfi
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Þorsteinn segir Ísland þurfa að varast þessi atriði annað kvöld

433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Rooney segir City með forskotið í titilbaráttunni og útskýrir hvers vegna
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Guardiola hrósar Arsenal í hástert fyrir einvígið um næstu helgi – „Besta liðið á Englandi og í Evrópu“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Þetta hafa veðbankar að segja um möguleika Íslands
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Ólíklegt að draumur Liverpool rætist

433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Bjarni gefur ekkert fyrir þessar afsakanir – „Það er ekkert vit í því“

433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þessir voru bestir í fyrstu umferðinni samkvæmt tölfræðinni
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Real Madrid getur komið í veg fyrir kaup Barcelona

433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Stórfurðulegur samningur í sambandi unga parsins – Þetta eru reglurnar sem þau þurfa að fylgja
433Sport
Í gær
Liam Gallagher æfur á samfélagsmiðlum – „Haltu kjafti brundheilinn þinn“
433Sport
Í gær

Efasemdir innan raða Liverpool um hvort að sá eftirsótti hafi það sem til þarf

Efasemdir innan raða Liverpool um hvort að sá eftirsótti hafi það sem til þarf
433Sport
Í gær

Stuðningsmaður Arsenal í mál við félagið fyrir að valda honum kvíða og andlegum erfiðleikum

Stuðningsmaður Arsenal í mál við félagið fyrir að valda honum kvíða og andlegum erfiðleikum
433Sport
Í gær
Fimm ensk félög fylgjast með honum
433Sport
Í gær
Með viðvörun til kvenna og hvetur þær til að skoða þetta hjá eiginmönnum sínum – „Þeir eru ekki heiðarlegir við maka sína“