Sérfræðingur í líkamstjáningu telur að Arteta óttist það að vera rekinn

Mikel Arteta er sagður undir mikilli pressu eftir tap Arsenal gegn Bournemouth um helgina.
Arsenal hefur nú tapað þremur af síðustu fjórum leikjum sínum og hefur einnig dottið út úr báðum bikarkeppnum. Á sama tíma hefur Manchester City minnkað forskot Arsenal í toppbaráttunni niður í sex stig, með leik til góða.
Sérfræðingur í líkamstjáningu, Darren Stanton, telur að Arteta hafi sýnt merki um mikla reiði og áhyggjur eftir leikinn. Samkvæmt honum reyndi Spánverjinn að halda aftur af sér í viðtölum, en ýmis merki bentu til innri spennu.
„Við sáum skýr merki um reiði. Hann var mjög ósáttur við frammistöðuna og stöðu liðsins undanfarið,“ sagði Stanton. Hann benti á aukinn blikkhraða, þéttan svip og líkamstjáningu sem gefi til kynna streitu og kvíða.
Stanton telur að Arteta geri sér grein fyrir alvarleika stöðunnar og að framtíð hans sé í húfi ef úrslitin lagast ekki fljótlega. Hann telji að viti að það muni kosta hann starfið.
Næsti leikur Arsenal er gegn Manchester City á Etihad og gæti haft afgerandi áhrif á titilbaráttuna. Ef Arsenal nær ekki úrslitum þar gæti forskotið horfið og pressan aukist enn frekar.
Arteta stendur því frammi fyrir lykilvikum á lokaspretti tímabilsins þar sem bæði titilvonir og starf hans eru undir.