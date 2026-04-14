Réttarhöld vegna andláts Maradona hefjast að nýju

Réttarhöld vegna andláts knattspyrnugoðagnarinnar Diego Maradona hófust á ný í dag, en hann lést árið 2020, sextugur að aldri.
Fyrri réttarhöld féllu niður í maí 2025 eftir að einn dómaranna í málinu var sakaður um að hafa leyft óheimilar upptökur í réttarsal fyrir heimildarmynd.
Sjö einstaklingar úr læknateymi Maradona eru ákærðir fyrir manndráp af gáleysi, en þeir eru sakaðir um að hafa ekki veitt honum fullnægjandi læknisaðstoð á heimili hans í Tigre í Argentínu.
Þeir neita allir sök en gætu átt yfir höfði sér allt að 25 ára fangelsi verði þeir sakfelldir. Talið er að með réttum viðbrögðum og meðferð hefði Maradona átt betri möguleika á að lifa af.
Maradona lést af hjartabilun sem leiddi til vökvasöfnunar í lungum, skömmu eftir að hafa gengist undir aðgerð vegna blóðtappa í heila.
Um 100 einstaklinar munu bera vitni í málinu, þar á meðal dætur hans, og er gert ráð fyrir að réttarhöldin standi fram í júlí.
Maradona er einn besti knattspyrnumaður allra tíma og er hvað þekktastur fyrir frammistöðu sína á HM 1986, þar sem hann skoraði meðal annars hið fræga mark með „hendi Guðs“.