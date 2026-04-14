Mætti fyrir dóm og hafnar því enn á ný að hann sé kynferðisafbrotamaður

Thomas Partey hefur neitað sök fyrir dómi í Southwark Crown Court í London vegna nýrra ákæra um nauðgun.
Partey, sem er 32 ára og fyrrum leikmaður Arsenal, stendur nú frammi fyrir réttarhöldum þar sem hann hefur þegar neitað ásökunum um að hafa nauðgað tveimur konum og beitt þriðju konu kynferðislegu ofbeldi.
Í febrúar bættust við tvær nýjar ákærur sem tengjast meintu broti gegn annarri konu í desember 2020. Saksóknari greindi frá því að konan hafi stigið fram eftir að fyrri mál Partey urðu opinber.
Verjandi hans, Jenny Wiltshire, sagði að hann neitaði öllum ásökunum og hefði unnið með lögreglu í rannsókn málsins. Hún bætti við að ekki yrði tjáð meira á meðan málið væri fyrir dómi.
Partey, sem leikur nú með Villarreal, á að mæta aftur fyrir dóm síðar á árinu þegar réttarhöld hefjast formlega.
Málið hefur vakið mikla athygli og er eitt umfangsmesta sakamál tengt knattspyrnumanni á síðustu árum.