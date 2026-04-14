Karólína Lea: „Við hefðum getað skorað meira en tökum þessu“

Ísland vann 1-0 sigur á Úkraínu í kvöld í mikilvægum leik í undankeppni HM.
„1-0 er bara flott. Við hefðum getað skorað meira en tökum þessu,“ sagði lykilmaðurinn Karólína Lea Vilhjálmsdóttir eftir leik.
Ísland var mun betra liðið í leiknum og hefði getað unnið stærra eins og Karólína segir.
„Mér fannst við oft gera vel inn á milli og þær áttu ekki mikið af færum, voru kannski að ógna eftir okkar mistök en við getum lagað það. Það er hrikalega sterkt að taka þessi þrjú stig.“
