Gleðitíðindi fyrir Valsara

Jónatan Ingi Jónsson gæti verið klár í að spila með Val á allra næstunni. Frá þessu sagði Jóhann Skúli Jónsson, harður stuðningsmaður liðsins, í Dr. Football í dag.
Jónatan meiddist í leiknum gegn KR í bikarnum skömmu áður en mót í Bestu deildinni hófst. Þetta var áfall í ljósi þess að hann hefur mikið glímt við meiðsli á undirbúningstímabilinu í vetur.
Áhyggjur voru eðlilega uppi í kjölfarið en Jóhann segir að Jónatan gæti jafnvel verið klár strax í næsta leik Vals, gegn ÍBV á heimavelli, eða þá í næstu leikjum.
Valur tapaði gegn KR í 32-liða úrslitum bikarsins og tapaði fyrsta leik í Bestu deildinni gegn Þór um síðustu helgi.