Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum

Alisha Lehmann hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum eftir að hún deildi myndum með nýjum kærasta sínum, Montel McKenzie.
Lehmann, sem er 27 ára og oft kölluð ein kynþokkafyllsta knattspyrnukona heims, hefur verið í sambandi með McKenzie frá janúar þegar þau gerðu samband sitt opinbert á Instagram. Síðan þá hafa þau deilt reglulega myndum saman, þar á meðal nýlega þar sem þau sjást kyssast.
McKenzie er hálfatvinnumaður í knattspyrnu og spilar meðal annars með liði Lehmann, MVPs United, í svokallaðri Baller League.
Sambandið kemur í kjölfar þess að Lehmann sleit sambandi sínu við Douglas Luiz eftir fjögurra ára samband. Luiz, sem leikur með Aston Villa, er nú aftur kominn til félagsins á láni frá Juventus.
Lehmann virðist því hafa snúið sér að nýjum kafla í einkalífinu samhliða ferli sínum á vellinum þar sem hún spilar með Leicester.