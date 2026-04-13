Leeds sótti stigin þrjú á Old Trafford – Hártog og hörmulegur fyrri hálfleikur heimamanna

Leeds United vann mikilvægan 2-1 sigur á Manchester United á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinni.
Gestirnir byrjuðu leikinn af krafti og Noah Okafor kom Leeds yfir strax á 5. mínútu.
Hann bætti síðan við öðru marki á 29. mínútu, að þessu sinni eftir stoðsendingu frá Brenden Aaronson, og staðan var 0-2 í hálfleik.
Seinni hálfleikur varð erfiður fyrir United þegar Lisandro Martínez fékk rautt spjald á 56. mínútu fyrir að toga í hár Lisandro Martinez. Þrátt fyrir það minnkaði Casemiro muninn á 69. mínútu eftir sendingu frá Bruno Fernandes.
United reyndi að jafna undir lokin en Leeds hélt út og tryggði sér dýrmæt þrjú stig á útivelli. Leeds er nú sex stigum fyrir ofan fallsætið.