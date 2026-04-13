Carragher harðorður og telur að Tottenham falli

Jamie Carragher telur að Tottenham Hotspur sé á leið niður úr ensku úrvalsdeildinni eftir nýjasta tap liðsins.
Spurs töpuðu 1-0 gegn Sunderland í fyrsta leik Roberto De Zerbi sem stjóri. Tapið þýðir að liðið situr fast í fallsæti með aðeins sex leiki eftir af tímabilinu.
Carragher var harðorður í umfjöllun sinni og sagðist eiga erfitt með að sjá Tottenham bjarga sér. „Ég trúi þessu varla. Tottenham lítur út fyrir að falla. Hin liðin hafa eitthvað með sér, en Spurs hafa aðeins fengið eitt stig úr síðustu átta leikjum,“ sagði hann.
Hann bætti við að í svona stöðu skipti minna máli hvernig liðið vill spila og meira að ná í stig.
Tottenham hefur ekki unnið deildarleik síðan í desember og verkefnið fram undan er erfitt, þó liðið eigi eftir að mæta beinum keppinautum í fallbaráttunni. De Zerbi hefur því krefjandi verkefni fyrir höndum ef hann ætlar að halda liðinu uppi.