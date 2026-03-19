Handtekinn á Costa del Sol með fíkniefni á sér

Fyrrum leikmaður West Bromwich Albion hefur samkvæmt fréttum verið handtekinn á Costa del Sol eftir fíkniefnaaðgerð lögreglu.
Um er að ræða 47 ára breskan mann sem var stöðvaður af lögreglu þegar hann yfirgaf verslunarmiðstöðina Las Terrazas í Riviera del Sol, svæði á milli Marbella og Fuengirola.
Samkvæmt upplýsingum lögreglu fannst maðurinn með poka af kannabisefnum þegar hann var stöðvaður. Í kjölfarið fann lögreglan frekari fíkniefni inni í versluninni sem hann hafði nýlega heimsótt.
Handtakan átti sér stað í síðustu viku, en yfirvöld höfðu áður staðfest aðgerðina án þess að gefa upp nánari upplýsingar um manninn. Nú hefur staðbundinn miðill greint frá því að um sé að ræða fyrrum knattspyrnumann sem eyddi stærstum hluta ferils síns hjá West Brom.
Ekki hefur verið greint frá nafni mannsins og óljóst er hvort hann hefur komið fyrir dómara eða verið látinn laus gegn tryggingu á meðan rannsókn stendur yfir.
Lögreglan í Mijas segir að aðgerðin sé hluti af áframhaldandi baráttu gegn fíkniefnaviðskiptum á svæðinu.