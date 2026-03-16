Bruno Fernandes með tölfræði sem tryggði Ronaldo Gullboltann

Bruno Fernandes hefur nú skrifað nafn sitt í sögubækur Manchester United eftir að hafa jafnað met Cristiano Ronaldo hvað varðar stig sem leikmaður hefur tryggt liðinu í ensku úrvalsdeildinni á einu tímabili.
Portúgalski miðjumaðurinn, sem er 31 árs og fyrirliði Manchester United, hefur samkvæmt tölfræði tryggt liðinu 26 stig á þessu tímabili með mörkum sínum og stoðsendingum. Enn eru átta leikir eftir af tímabilinu og því gæti hann bætt metið enn frekar.
Fernandes hefur skorað sjö mörk og lagt upp sextán til viðbótar í deildinni á þessu tímabili. Framlag hans hefur verið gríðarlega mikilvægt fyrir liðið, en hann hefur komið beint að nærri helmingi af 54 stigum Manchester United í deildinni.
Þar með hefur Fernandes jafnað afrek Cristiano Ronaldo frá tímabilinu 2008–09. Þá tryggði Ronaldo einnig United 26 stig með frammistöðu sinni áður en hann yfirgaf félagið og gekk til liðs við Real Madrid.
Á því tímabili skoraði Ronaldo 18 mörk og gaf sex stoðsendingar í deildinni. Hann vann einnig Gullboltann á miðju tímabili og var þá aðeins 23 ára gamall.
Fernandes á því nú möguleika á að slá metið og bæta enn frekar stöðu sína í sögubókum Manchester United á lokaspretti tímabilsins.