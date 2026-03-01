Breytt staða á Hlíðarenda – „Það er búið að herða sultarólina“

fbpx
Sigurbjörn Hreiðarsson og Jóhann Már Helgason voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni. Þar var rýnt í Bestu deild karla, sem hefst eftir um sex vikur.

Val hefur ekki gengið nógu vel að sækja stóra bita í lið sitt í vetur. Talið er að það sé ekki verði að verja eins miklum fjármunum og áður á Hlíðarenda.

„Þetta með Gumma Tóta og Böðvar eru vonbrigði. En þeim er bara að bjóðast betri samningar annars staðar. Það er búið að herða sultarólína á Hlíðarenda,“ sagði Jóhann, en báðir leikmenn enduðu hjá ÍA.

video
play-sharp-fill

„Sem stuðningsmaður viltu fá þessa leikmenn, en ég veit að menn eru að vanda til verka og það er einhver sjálfbærni í rekstrinum.

Ég þykist þó vita að liðið muni styrkja sig fyrir mót, maður hefur heyrt það. Það vantar fyrir mér vinstri bakvörð, djúpan miðjumann og jafnvel back-up í framlínuna.“

Sigurbjörn bendir á að byrjunarlið Vals sé sterkt en að lítið megi út af bregða.

„Ef allir eru heilir er Valur með frábært byrjunarlið, það er bara þannig. En, það er bara svo ofboðslega mikið um meiðsli á þessu undirbúningstímabili. Nú viltu fara að stilla upp þínu besta liði. Það er nýr þjálfari og teymið er nýtt. Utanlandsferðin gekk víst vel. En það er gríðarlega mikilvægt að þessir meiddu leikmenn fari að týnast inn.

Það er rosalega mikilvægt að ná í back-up fyrir Patrick. Hann á að koma aftur í maí en hásinarslit, hann er bara að fara að byrja þá.“

Umræðan er í spilaranum.

