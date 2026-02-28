Van Persie reiður yfir óviðeigandi umræðu um Sterling

Robin van Persie, þjálfari Feyenoord, hefur gagnrýnt harðlega „óviðeigandi“ gagnrýni á Raheem Sterling eftir fyrstu mínútur hans með félaginu.
Sterling kom til hollenska liðsins fyrr í þessum mánuði eftir að hafa samið við Chelsea um að rifta samningi sínum. Hann lék sinn fyrsta leik í 2-1 sigri gegn Telstar síðastliðinn sunnudag.
Eftir að hafa verið án leikja í um níu mánuði hjá Chelsea var Sterling eðlilega ryðgaður og fékk töluverða gagnrýni á samfélagsmiðlum.
Van Persie tók leikmann sinn í vörn fyrir leik Feyenoord gegn FC Twente. „Ef fólk hefur einhverja tilfinningu fyrir samhengi, hvaðan hann kemur og hvað hann hefur afrekað, þá skilur það stöðuna,“ sagði hann.
Hann benti á að Sterling hefði ekki æft með liði í marga mánuði og að óraunhæft væri að dæma hann eftir aðeins hálftíma á vellinum.
Van Persie viðurkenndi að gagnrýni fylgi fótboltanum, en sagði hana í þessu tilviki algjörlega óviðeigandi.