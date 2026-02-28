Southgate vill bara ræða við stóru strákana

Gareth Southgate segir að aðeins stórt starf muni heilla sig aftur út á hliðarlínuna, en hann hefur verið án þjálfarastarfs í rúmlega 18 mánuði síðan hann hætti með enska landsliðið eftir tap gegn Spáni í úrslitum EM 2024.
Southgate, sem er 55 ára, segist ekki vera að leita sér að starfi eins og staðan er í dag, en útilokar ekki endurkomu í ensku úrvalsdeildina. Hann hefur verið orðaður við nokkur stór félög, þar á meðal Manchester United, sem gæti leitað að nýjum knattspyrnustjóra í sumar.
Fyrrum landsliðsþjálfarinn, sem stýrði einnig Middlesbrough á sínum tíma, segist þó ekki hafa áhuga á að taka við liðum í miðri deild. „Ég hef enga sérstaka löngun til að fara bara í eitthvert úrvalsdeildarstarf,“ sagði hann.
Hann bendir á að hann hafi þegar gegnt einu stærsta starfi heims með enska landsliðinu og upplifað stór kvöld og unnið með framúrskarandi leikmönnum.
Southgate viðurkennir að gagnrýni hafi beinst að því að hann hafi ekki unnið titil, en telur að besta leiðin til að sanna sig sé að taka við einu af stærstu félögum Evrópu.