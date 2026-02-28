fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Southgate vill bara ræða við stóru strákana

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Southgate vill bara ræða við stóru strákana

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 28. febrúar 2026 12:00

Gareth Southgate, fyrrum landsliðsþjálfari Englands.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Gareth Southgate segir að aðeins stórt starf muni heilla sig aftur út á hliðarlínuna, en hann hefur verið án þjálfarastarfs í rúmlega 18 mánuði síðan hann hætti með enska landsliðið eftir tap gegn Spáni í úrslitum EM 2024.

Southgate, sem er 55 ára, segist ekki vera að leita sér að starfi eins og staðan er í dag, en útilokar ekki endurkomu í ensku úrvalsdeildina. Hann hefur verið orðaður við nokkur stór félög, þar á meðal Manchester United, sem gæti leitað að nýjum knattspyrnustjóra í sumar.

Fyrrum landsliðsþjálfarinn, sem stýrði einnig Middlesbrough á sínum tíma, segist þó ekki hafa áhuga á að taka við liðum í miðri deild. „Ég hef enga sérstaka löngun til að fara bara í eitthvert úrvalsdeildarstarf,“ sagði hann.

Hann bendir á að hann hafi þegar gegnt einu stærsta starfi heims með enska landsliðinu og upplifað stór kvöld og unnið með framúrskarandi leikmönnum.

Southgate viðurkennir að gagnrýni hafi beinst að því að hann hafi ekki unnið titil, en telur að besta leiðin til að sanna sig sé að taka við einu af stærstu félögum Evrópu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Sport
Rétt í þessu
Southgate vill bara ræða við stóru strákana
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Trúir ekki öðru en að þetta gjörbreytist í Vesturbænum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Segir kostulega sögu af því þegar hann hitti Maradona á veitingastað
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Þénaði 18 milljónir á viku en á í vandræðum í dag – Glímir við þunglyndi og tók því þetta starf
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Segir þetta helstu hindrunina fyrir Íslendinga – Hvetur Kára til að græja beint flug
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Opta-ofurtölvan stokkar spilin – Þetta lið er líklegast til að vinna Meistaradeildina
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Harðorður Sigurbjörn með eldræðu um stöðu mála á Íslandi – „Mér finnst þetta galið“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi

Mest lesið

Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“
Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”

Nýlegt

Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi
Davíð Þór segir aðstæður hafa verið hættulegar í Árbænum – Helgi Mikael neitaði að flauta leikinn af
Norwich seldi leikmann á yfir þrjá milljarða
Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð
FH neitaði að klára leikinn vegna veðurs
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
FH neitaði að klára leikinn vegna veðurs
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Segir leikmanni sínum að halda haus eftir orðróma um Arsenal

Segir leikmanni sínum að halda haus eftir orðróma um Arsenal
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Jóhann segir fréttirnar frá Eyjum merki um vandræðagang – „Það stappar ekki stálinu í neinn“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
United og Liverpool draga sig úr kapphlaupinu ef þetta er verðmiðinn
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Gera hugsanlega hlé svo menn geti rofið föstuna

Gera hugsanlega hlé svo menn geti rofið föstuna
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Ungur leikmaður Tottenham á óskalista tveggja af stærstu félögum heims

Ungur leikmaður Tottenham á óskalista tveggja af stærstu félögum heims
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Kemur með áhugaverðan punkt um Gylfa Þór – Staðan sé nú allt önnur
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Munu ekki samþykkja sama hvernig seðlum verður veifað framan í þá

Munu ekki samþykkja sama hvernig seðlum verður veifað framan í þá
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Skrifa ótrúlega sögu í Íslendingabænum
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Segir ekkert til í því að Klopp sé að hætta
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Liverpool setur miðvörð á óskalista sinn

Liverpool setur miðvörð á óskalista sinn
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

United og Liverpool ætla ekki að borga uppsett verð

United og Liverpool ætla ekki að borga uppsett verð
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Byrjaðir að skoða markverði fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Umboðsmaður Rashford mættur til að funa og leysa hnútinn
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Sturlaður kostnaður United við Ruben Amorim kemur í ljós eftir uppgjör

Sturlaður kostnaður United við Ruben Amorim kemur í ljós eftir uppgjör
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Greið leið Arsenal í undanúrslit Meistaradeildarinnar – Svona raðast þetta
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Víkingar sagðir fá Jóhannes Kristinn á gjafaprís – Tíu milljónum ódýrari en Ívar Örn
433Sport
Í gær

Lingard heldur áfram að skoða heiminn – Er að semja við félag þar sem gamall vinur frá United er

Lingard heldur áfram að skoða heiminn – Er að semja við félag þar sem gamall vinur frá United er
433Sport
Í gær

Algjörlega óvíst hvenær Wirtz verður leikfær á ný

Algjörlega óvíst hvenær Wirtz verður leikfær á ný
433Sport
Í gær
Rosaleg tekjuaukning í Vesturbæ með tilkomu Óskars Hrafns – Útgjöld jukust um 120 milljónir á síðasta ári
433Sport
Í gær

Drátturinn í Meistaradeildinni: Stórleikur Real og City – Arsenal og Liverpool ættu að fljúga áfram

Drátturinn í Meistaradeildinni: Stórleikur Real og City – Arsenal og Liverpool ættu að fljúga áfram
433Sport
Í gær
Arsenal stígur inn og leiðir kapphlaupið gegn Liverpool og United
433Sport
Í gær
Enska úrvalsdeildin stígur stórt fyrsta skref í átt að því að selja efnið beint til neytenda
433Sport
Í gær

Kaupverð Arsenal á Gyokeres hækkar og hækkar

Kaupverð Arsenal á Gyokeres hækkar og hækkar
433Sport
Í gær

United besta lið Englands á þessu ári – Svona lítur taflan út

United besta lið Englands á þessu ári – Svona lítur taflan út
433Sport
Í gær
Jafnvægi í rekstrinum í Úlfarársdal: Tekjur lækkuðu og útgjöld jukust til muna – Samt var hagnaður á rekstri
433Sport
Í gær
Gáfu afar lítið fyrir Ísland í erlendri sjónvarpsútsendingu – Myndband