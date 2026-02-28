Carrick ræðir framtíð Maguire og vonar það besta

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, segir að hann vonist til að sjá meira frá Harry Maguire þrátt fyrir óvissu um framtíð varnarmannsins hjá félaginu.
Maguire er á síðasta ári samnings síns á Old Trafford og enn er óljóst hvort hann framlengir við félagið. Hinn 32 ára gamli varnarmaður hefur gengið í gegnum erfiða tíma síðan hann var sviptur fyrirliðabandinu af Erik ten Hag, en hefur náð að snúa vörn í sókn.
Undir stjórn Carrick hefur Maguire sýnt sitt besta form um langt skeið og verið lykilmaður í liði United.
„Harry er afar sterkur karakter,“ sagði Carrick. „Hann hefur átt frábæran feril hingað til og vonandi er enn mikið eftir.“
Carrick benti einnig á að reynsla Maguire, bæði hjá United og enska landsliðinu, sýni vel gæði hans sem leikmanns og persónu.