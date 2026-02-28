fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

Carrick ræðir framtíð Maguire og vonar það besta

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

Carrick ræðir framtíð Maguire og vonar það besta

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 28. febrúar 2026 16:30

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, segir að hann vonist til að sjá meira frá Harry Maguire þrátt fyrir óvissu um framtíð varnarmannsins hjá félaginu.

Maguire er á síðasta ári samnings síns á Old Trafford og enn er óljóst hvort hann framlengir við félagið. Hinn 32 ára gamli varnarmaður hefur gengið í gegnum erfiða tíma síðan hann var sviptur fyrirliðabandinu af Erik ten Hag, en hefur náð að snúa vörn í sókn.

Undir stjórn Carrick hefur Maguire sýnt sitt besta form um langt skeið og verið lykilmaður í liði United.

„Harry er afar sterkur karakter,“ sagði Carrick. „Hann hefur átt frábæran feril hingað til og vonandi er enn mikið eftir.“

Carrick benti einnig á að reynsla Maguire, bæði hjá United og enska landsliðinu, sýni vel gæði hans sem leikmanns og persónu.

