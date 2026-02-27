Gera hugsanlega hlé svo menn geti rofið föstuna

Múslimar um allan heim halda nú upp á Ramadan, þar á meðal nokkrir leikmenn í ensku úrvalsdeildinni.
Leikur Leeds United og Manchester City á Elland Road verður hugsanlega stöðvaður stuttlega í fyrri hálfleik þar sem sólin sest kl. 17:41 og leikmenn á borð við Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki og Abdukodir Khusanov gætu þá rofið föstuna.
Pep Guardiola segir félagið styðja leikmenn sína en að leikskipulag deildarinnar breytist ekki vegna Ramadan, enda séu þeir vanir að spila á þessum tíma árs.
Manchester City hefur haft marga múslima á mála hjá sér í gegnum tíðina og hefur félagið lagt kapp á að kynna sér mismunandi trúarbrögð og hefðirnar innan þeirra.