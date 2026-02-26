fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Horfa til Manchester í stað Madrídar

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Palace fór áfram – Gísli kom inn á í sigri

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 22:49

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Crystal Palace er komið í 16-liða úrslit Sambandsdeildarinnar eftir 2-0 sigur á bosníska liðinu Zrinjski í London í kvöld.

Fyrri leik liðanna lauk með 1-1 jafntefli. Maxence Lacroix kom Palace yfir á 36. mínútu og það var ekki fyrr en í uppbótartíma sem Evann Guessand gerði út um einvígið með öðru marki. Samanlagður 3-1 sigur staðreynd.

Gísli Gottskálk Þórðarson lék síðasta stundarfjórðunginn eða svo í 1-0 sigri Lech Poznan á finnska liðinu KuPS. Pólska liðið vann samanlagðan 3-0 sigur í einvíginu.

Úrslit kvöldsins
AZ Alkmaar 4-0 Nohah (4-1 samanlagt)
Crystal Palace 2-0 Zrinjski (3-1 samanlagt)
Lausanne 1-2 Sigma Olomouc (2-3 samanlagt)
Lech Poznan 1-0 KuPS (3-0 samanlagt)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Palace fór áfram – Gísli kom inn á í sigri
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Tíu lærisveinar Freys töpuðu naumlega – Evrópuvegferðinni lokið í bili
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Horfa til Manchester í stað Madrídar
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Dramatískir sigrar Íslendinganna
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Segja Arsenal og United að þau eigi ekki séns
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Rannsókn varpar nýju ljósi á andlát 19 ára drengs
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Lið Alberts lenti óvænt í brasi – Þægilegt hjá Loga og félögum
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Dramatískir sigrar Íslendinganna

Mest lesið

Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn

Nýlegt

Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Skipið sem var haldlagt suður af Íslandi flutt til Bandaríkjanna – Verður gert upptækt
Unglingar sakfelldir fyrir líkamsárás á Akranesi – Brotaþoli átti að hafa verið í samskiptum við kærustu annars þeirra
Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti
Skella verðmiða á skotmark Chelsea og Manchester United
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Skella verðmiða á skotmark Chelsea og Manchester United
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum

Sonur goðsagnar í bobba – Ákærður fyrir óviðeigandi hegðun

Sonur goðsagnar í bobba – Ákærður fyrir óviðeigandi hegðun
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Gæti opnað dyrnar fyrir endurkomu Klopp
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Elmar Kári gæti endað á Skaganum
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Salah hamingjusamur á Anfield og vill ekki fara í sumar

Salah hamingjusamur á Anfield og vill ekki fara í sumar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Casemiro vill spila áfram í Evrópu

Casemiro vill spila áfram í Evrópu
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Þrjú stórlið á Englandi fylgjast með hollenska undrabarninu
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

United ekki opnað samtal við Kobbie Mainoo

United ekki opnað samtal við Kobbie Mainoo
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Risavaxin górilla fyrir utan heimili vekur athygli – Vill að allir gestir muni eftir þessu afreki
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Lammens fékk aðvörun um að mögulega væri United ekki staður fyrir hann
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Óvænt tíðindi af Hlíðarenda – „Ég held að ég væri búinn að fá símtal frá frænda ef hann vissi af þessu“

Óvænt tíðindi af Hlíðarenda – „Ég held að ég væri búinn að fá símtal frá frænda ef hann vissi af þessu“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Víkingur að kaupa Jóa Bjarna frá Danmörku

Víkingur að kaupa Jóa Bjarna frá Danmörku
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Vilja hefja formlega rannsókn vegna nasistakveðju sem átti sér stað í gærkvöldi
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Uppljóstrar því af hverju United hætti við kaup á Victor Osimhen
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Siggi Raggi og fleiri málsmetandi menn ósáttir með ummæli Erlings um málefni á Íslandi – „Langar að segja svo margt en held að ég sleppi því“

Siggi Raggi og fleiri málsmetandi menn ósáttir með ummæli Erlings um málefni á Íslandi – „Langar að segja svo margt en held að ég sleppi því“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ronaldo snýr aftur í spænska boltann en nú sem eigandi á félagi í næst efstu deild
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Meiri hagnaður hjá United þrátt fyrir enga Evrópu – Uppsagnir sem Ratcliffe réðst í bera árangur
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Notuðu tölfræði til að skoða hver sé besti kosturinn fyrir United í sumar – Efsta sætið kemur á óvart
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Angaði allt af kannabis eftir heimsókn Snoop Dogg til Wales

Angaði allt af kannabis eftir heimsókn Snoop Dogg til Wales
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Onana bjartsýnn og vill fara aftur til United til að vera fyrsti kostur

Onana bjartsýnn og vill fara aftur til United til að vera fyrsti kostur
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Eiður Smári telur að krakkar geri alltof lítið af þessu í dag – „Þú þarft ekki félaga með þér, þú getur gert eins og ég“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Völsungur hættir í Lengjubikarnum eftir tvo stóra skelli

Völsungur hættir í Lengjubikarnum eftir tvo stóra skelli
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Ísland reið ekki feitum hesti í Mexíkó í nótt
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Þrjú stórlið á Englandi vilja öll fá sama kantmanninn
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Manchester félögin virðast ætla að berjast um tvo bita í sumar

Manchester félögin virðast ætla að berjast um tvo bita í sumar
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Fullyrt að United sé búið að selja Bayindir – Fer í sumar

Fullyrt að United sé búið að selja Bayindir – Fer í sumar
433Sport
Í gær
Dramatík og læti á Ítalíu – Tyrkirnir sterkari í framlengingu
433Sport
Í gær
Hörmungar Mourinho í Meistaradeildinni halda áfram