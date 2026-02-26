Palace fór áfram – Gísli kom inn á í sigri

Crystal Palace er komið í 16-liða úrslit Sambandsdeildarinnar eftir 2-0 sigur á bosníska liðinu Zrinjski í London í kvöld.
Fyrri leik liðanna lauk með 1-1 jafntefli. Maxence Lacroix kom Palace yfir á 36. mínútu og það var ekki fyrr en í uppbótartíma sem Evann Guessand gerði út um einvígið með öðru marki. Samanlagður 3-1 sigur staðreynd.
Gísli Gottskálk Þórðarson lék síðasta stundarfjórðunginn eða svo í 1-0 sigri Lech Poznan á finnska liðinu KuPS. Pólska liðið vann samanlagðan 3-0 sigur í einvíginu.
Úrslit kvöldsins
AZ Alkmaar 4-0 Nohah (4-1 samanlagt)
Crystal Palace 2-0 Zrinjski (3-1 samanlagt)
Lausanne 1-2 Sigma Olomouc (2-3 samanlagt)
Lech Poznan 1-0 KuPS (3-0 samanlagt)