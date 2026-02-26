fbpx
Enski boltinn

Skella verðmiða á skotmark Chelsea og Manchester United

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Lið Alberts lenti óvænt í brasi – Þægilegt hjá Loga og félögum

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 20:29

Getty Images

Lesa nánar

Fiorentina lenti í kröppum dansi gegn Jagiellonia frá Póllandi í umspili Sambandsdeildarinnar í kvöld.

Ítalska liðið vann 0-3 sigur í fyrri leiknum í Póllandi en var lent 0-3 undir snemma í seinni hálfleik í dag, eftiir þrennu Barosz Mazurek.

Það var farið í framlengingu, þar sem Albert Guðmundsson kom snemma inn á. Sjö mínútum síðar skoraði Nicolo Fagioli og Fiorentina tryggði sig svo gott sem áfram með sjálfsmarki, áður en þeir pólsku komust í 2-4. Samanlagðar lokatölur 5-4 fyrir Fiorentina, sem fer áfram í 16-liða úrslit.

Logi Tómasson var á sínum stað í byrjunarliði Samsunspor, sem vann 4-0 sigur á Shkendija frá Norður-Makedóníu, samanlagt 5-0.

Úrslit kvöldsins hingað til
Celje 3-2 Drita (6-4 samanlagt)
Fiorentina 2-4 Jagiellonia (5-4 samanlagt)
Rijeka 3-1 Omonia (4-1 samanlagt)
Samsunspor 4-0 Shkendija (5-0 samanlagt)

