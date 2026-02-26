Angaði allt af kannabis eftir heimsókn Snoop Dogg til Wales

Snoop Dogg, einn af eigendum Swansea City, vakti mikla athygli þegar hann mætti á leik liðsins í Wales í vikunni og fór á kostum með stuðningsmönnum á vellinum.
Rapparinn heimsfrægi lét vel í sér heyra á stúkunni og naut augnabliksins með aðdáendum, en leikurinn sjálfur endaði með 1-1 jafntefli gegn Preston North End.
Eftir leikinn vöktu ummæli Preston-stjórans Paul Heckingbottom sérstaka athygli. Hann grínaðist með nærveru Snoop Dogg og sagði. „Eini munurinn var lyktin af maríjúana í göngunum.“
Ummælin hafa vakið töluverð viðbrögð á samfélagsmiðlum, þar sem margir hafa tekið þau létt og í góðu gríni, enda er Snoop Dogg þekktur fyrir tengingu sína við kannabis.
Heimsókn hans hefur án efa sett skemmtilegan svip á leikdaginn hjá Swansea, þrátt fyrir að liðið hafi aðeins náð jafntefli.
😅🏴 Snoop Dogg, co-owner of Swansea, visited Wales and went crazy with the fans in the stadium.
They ended up drawing 1-1 against Preston and Preston's manager Paul Heckingbottom said:
🗣️ "The only difference was the smell of weed in the tunnel." 🚬 pic.twitter.com/WEsAa3xtKB
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 25, 2026