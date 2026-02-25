Hörmungar Mourinho í Meistaradeildinni halda áfram

José Mourinho hefur nú tapað síðustu tíu einvígjum sínum í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar, sem er athyglisverð og óvænt tölfræði miðað við feril hans í keppninni.
Benfica tapaði gegn Real Madrid í kvöld í umspili um laust sæti í 16 liða úrslitum. Mourinho var í banni í kvöld.
Mourinho, sem hefur tvisvar sinnum unnið Meistaradeildina á sínum ferli, hefur lengi verið þekktur fyrir árangur í Evrópukeppnum og sérstaklega í útsláttarleikjum. Þessi þróun bendir hins vegar til þess að gengi hans í sterkustu félagsliðakeppni Evrópu hafi dalað verulega á síðustu árum.
Síðasti sigur hans í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar kom árið 2014 þegar hann stýrði Chelsea. Þá fór liðið áfram eftir sigur í einvígi, en síðan þá hefur Mourinho ekki tekist að leiða lið sitt áfram úr slíkum viðureignum.
Þetta vekur upp spurningar um hvort tími Mourinhos á toppnum í Evrópu sé liðinn.