Afar takmörkuð trú á Íslandi

Íslenska karlalandsliðið mætir Mexíkó í vináttulandsleik þar ytra klukkan 02 í nótt að íslenskum tíma. Veðbankar hafa vægast sagt ekki mikla trú á Íslandi í leiknum.
Leikurinn fer fram utan opinbers landsleikjaglugga og því er íslenski hópurinn aðallega skipaður leikmönnum úr Bestu deildinni. Það eru þó þekktar stærðir eins og Gylfi Þór Sigurðsson og Jóhann Berg Guðmundsson í hópnum.
Lið Mexíkó í nótt er alfarið skipað leikmönnum úr deildinni þar í landi, en þó eru einhverjir þar sem gera sér vonir um að vera valdir fyrir lokakeppni HM, sem fer einmitt fram í Mexíkó, auk Bandaríkjunum og Kanada, í sumar. Verkefni næturinnar er því ærið fyrir Strákanna okkar.
Veðbankar eru sem fyrr segir á því að Mexíkó vinni öruggan sigur og víða er stuðull á íslenskan sigur vel yfir 10. Íslenska liðið mun þó án efa reyna að gefa þessum spám langt nef.