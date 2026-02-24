Tæp sex milljóna króna sekt fyrir að mæta 10 mínútum of seint

Hansi Flick hefur hert agareglur hjá Barcelona og er nú há sekt fyrir að mæta seint.
Flick, sem tók við liðinu í maí 2024 og vann bæði deild og bikar á sínu fyrsta tímabili, er þekktur fyrir mikinn aga.
Stundvísi er lykilatriði í hans nálgun og áður hafa leikmenn á borð við Jules Kounde, Inaki Pena, Marcus Rashford og Raphinha ýmist verið sektaðir eða teknir úr byrjunarliði fyrir að mæta of seint.
Flick hefur til að mynda látið hafa eftir sér að það sé ekki boðlegt að menn séu svo mikið sem einni mínútu of seinir.
Nú hefur refsingin við slíku verið hækkuð verulega. Samkvæmt fréttum kostar það til að mynda 40 þúsund evrur að mæta tíu mínútum of seint á leikdegi. Það jafngildir um 5,8 milljónum íslenskra króna.