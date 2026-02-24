Real Madrid horfir til Tottenham

fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 16:00

Getty

Real Madrid fylgist grannt með stöðu varnarmannsins Micky van de Ven hjá Tottenham Hotspur, samkvæmt fréttum frá Englandi.

Hinn 24 ára gamli hollenski landsliðsmaður hefur verið einn af lykilmönnum Tottenham síðan hann gekk til liðs við félagið, en óvissa ríkir um framtíð hans. Samkvæmt enskum blöðum er hann ekki nálægt því að semja um nýjan samning við enska félagið.

Þessi staða hefur vakið athygli Real Madrid, sem er sagt fylgjast vel með þróun mála. Spænska stórliðið er á höttunum eftir styrkingu í vörninni og lítur á Van de Ven sem spennandi kost til framtíðar.

Van de Ven hefur vakið athygli fyrir hraða sinn og öryggi í varnarleik og hefur fest sig í sessi sem einn af efnilegri miðvörðum ensku úrvalsdeildarinnar.

