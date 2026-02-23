Tottenham setur verðmiða á ungan leikmann sinn

Tottenham hefur samkvæmt fréttum frá Svíþjóð sett 57 milljóna punda verðmiða á unga miðjumanninn Lucas Bergvall.
Tottenham er í tómu tjóni í ensku úrvalsdeildinni og eru einhverjar líkur á að liðið falli hreinlega í vor. Þá verða án efa breytingar á leikmannahópnum og Bergvall er á meðal þeirra sem gætu farið.
Sænski miðillinn Fotboll Direkt segir Tottenham þó hafa sett 57 milljóna punda verðmiða á Bergvall, sem kom árið 2024 og var eftirsóttur af stærri liðum þá.
Sagt er að Liverpool, Chelsea og Aston Villa fylgist náið með stöðu hans.