Gomma af stórliðum á eftir ungstirni Úlfanna

Matheus Mane, ungur leikmaður Wolves, er orðaður við fjölda stórliða í Evrópu þessa dagana.
Hinn 18 ára gamli Mane hefur að mörgu leyti verið ljós punktur á afar erfiðu tímabili Úlfanna, sem eru á botninum og svo gott sem fallnir úr ensku úrvalsdeildinni.
Það þykir því ljós að einhver lið muni bjóða honum þann möguleika á að vera áfram í efstu deild. Stórlið Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool og Tottenham eru öll sögð með hann á blaði, auk Everton.
Í Þýskalandi eru Bayern Munchen, Dortmund og RB Leipzig öll sögð áhugasöm. Það sama má segja um Evrópumeistara Paris Saint-Germain.
Mane kom inn í aðallið Wolves á þessari leiktíð og hefur hann komið að fjórum mörkum í 17 leikjum í úrvalsdeildinni til þessa.
Miðjumaðurinn er samningsbundinn Wolves til 2029 svo félagið ætti að vera í nokkuð sterkri samningsstöðu í sumar.