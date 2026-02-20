Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni

Jasmín Erla Ingadóttir er komin í Víking frá Val, en fyrrnefnda félagið staðfesti þetta fyrir skömmu.
Jasmín er 27 ára gömul og með mikla reynslu úr efstu deild. Þetta er því góður fengur fyrir Víking, sem ætlar sér stóra hluti í Bestu deildinni í sumar
Tilkynning Víkings
Kæru Víkingar, Jasmín Erla Ingadóttir hefur gert samning við Knattspyrnudeild Víkings um að spila með liðinu út tímabilið 2026.
Jasmín Erla er 27 ára gömul og leikur sem sóknarmaður, kemur til Víkings frá Val og hefur hún skorað 41 mark í 172 leikjum fyrir Val, Stjörnuna, FH og Fylki.
Jasmín lék einnig eitt tímabil með Apollon Limassol á Kýpur. Hún var jafnframt markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar árið 2022.
Jasmín á 23 leiki að baki fyrir yngri landslið Íslands og hefur skorað í þeim 2 mörk.
Vertu hjartanlega velkomin í Hamingjuna Jasmín Erla!